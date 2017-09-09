تعرف على شروط حجز شقق سكن مصر ابتداء من يوم الغد

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قام نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي، بالإعلان عن الشروط الواجبة للحجز والاشتراطات العامة للتقدم لحجز شقة “وحدة سكنية” داخل مشروع الإسكان للشباب “سكن مصر” للإسكان المتميز، ومن المفترض أن يبدأ التقدم لحجز الوحدات السكنية ابتداء من يوم الغد الأحد الموافق عشرة من شهر سبتمبر لعام 2017، وذلك بعدد ست مدن جديدة، ويتم التقدم لحجز الوحدات في جميع فروع بنك الإسكان والتعمير في جمهورية مصر العربية وبجميع المحافظات.

كما قام نائب وزير الإسكان المهندس طارق السباعي، بتوضيح الشروط الواجبة للقيام بحجز وحدة سكنية من ضمن المشروع حيث أن الشروط التي يجب توافرها هي كالأتي:

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أن يكون الشخص الراغب فى التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن شقق مشروع سكن مصر هو شخص طبيعي ومواطن يحمل الجنسية المصرية.

كما يشترط على المتقدم أن يكون سنه كحد أدنى عند ميعاد الحجز واحد وعشرون عام، بجانب أنه يجب أن يمتلك أهلية التصرف والتعاقد.

وألا يحق لكل من ” الزوج، والزوجة، والأولاد القصر” للقيام التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة المطروح بها الوحدات.

ويجب ألا يقوم المتقدم لحجز الوحدة السكنية أو أحد أفراد أسرته سواء زوج أو زوجة أو أولاد قصر قد حصل مسبقا في أحد الحجوزات السابقة على وحدة سكنية أو قطعة أرض من ضمن مشاريع الإسكان الإجتماعي أو في مشروع ” دار مصر “.

واذا تم مخالفة أي من الشروط المذكورة يحق للهيئة أن تقوم بإلغاء الحجز أو التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قامت بطرح أكثر من أربعين ألف شقة وهذا للحجز ضمن المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي، ويبدأ سداد مقدمات حجز الوحدات السكنية بجميع فروع بنك الإسكان والتعمير في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك ابتداء من يوم الغد الأحد الموافق عشرة سبتمبر وحتى يوم الخامس من أكتوبر، وذلك للحجز في ست مدن جديدة وهى مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة بدر، ومدينة العبور، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة.