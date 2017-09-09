“طارق حسانين” يعلن عام 2018 عام النهضة الصناعية المصرية

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تقوم حالية نهضة اقتصادية شاملة وكبيرة في جمهورية مصر العربية بناء على الخريطة الاقتصادية والآليات التي تنتهجها الدولة المصرية للنهوض بالمجال الاقتصادي في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وبناء على ذلك أعلن النائب طارق حسانين أن عام 2018 سيكون عام النهضة في المجال الصناعي في جمهورية مصر العربية.

حيث صرح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري طارق حسانين، إن الخطة الصناعية التي تعتمدها وزارة الصناعة في الفترة الأخيرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ستظهر أن عام 2018 سيكون بالنسبة للمجال الصناعي واستثماراته سيعد عصر النهضة الصناعية في كافة محافظة مصر، وفي جميع المجالات الصناعية.

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وأوضح طارق حسانين أنه اعتمد على هذا التصريح بناء على العديد من الدراسات التي أجرتها وزارة الصناعة للعمل على توفيرها كافة احتياجات المجتمع المصري لتعمل على استكمال الخريطة الاقتصادية الاستثمارية في جميع محافظات الدولة.

وأعلن طارق حسانين أن الخطة الصناعية عملت على توفير النصيب الأكبر من التنمية الصناعية في مختلف محافظات صعيد مصر، حيث ستقوم فيها خطة تنمية صناعية شاملة وكاملة.

كما بين طارق حسانين أن المجلس الأعلى للاستثمار قام بمنح أراضي للمستثمرين الصناعيين بالمجان، وهو ما سيعمل على النهوض بالقطاع الصناعي في قرى ومدن صعيد جمهورية مصر العربية.

وأوضح طارق حسانين أن محافظة الجيزة بناء على ما خصصه لها الخطة الصناعية سيكون بها عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في ثمان قطاعات اقتصادية تعمل على تشكل فرص متاحة لعدد يصل إلى مائة وثمانية وثمانين فرصة في مجالات الاقتصاد المختلفة.

واستئناف النائب طارق حسانين حديثه قائلا: “أن أبرز فرص محافظة الجيزة يتم توزيعها تبعا لهذه التخطيط، تسعة عشر فرصة في مجالات الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر والمناجم، وأربعة عشر فرصة في مجال صناعة الدواء، وستة وثلاثين فرصة من مجال قطاع الصناعات الهندسية بفرعيها الكهربائية والإلكترونية، وسبعة وثلاثين فرصة عمل في صناعة الملابس والغزل والنسيج، بالإضافة إلى ستة وثلاثين فرصة للاستثمار في قطاع الكيماويات وصناعتها، وأربعة فرصة للعمل في القطاع المعدني، وثلاثة وثلاثين فرصة للاستثمار في مجال المواد الغذائية، وصناعة التبغ، وصناعة المشروبات”.