“عبدالمنعم البنا” يعلن في عيد الفلاح عن إجراءات الدولة لدعم الزراعة

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يقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا بالاحتفال بموسم حصاد القطن المصري في محافظة الفيوم يرافقه في جولته داخل محافظة الفيوم وكيل الوزارة في المحافظة حسن جودة، والمحافظ جمال سامي.

كما عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مؤتمر صحفي في ديوان محافظة الفيوم احتفالا بعيد الفلاح الذي تزامن مع موسم حصاد القطن في شهر سبتمبر من عام 2017.

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وأوضح عبدالمنعم البنا أن القيادات السياسية في جمهورية مصر العربية تهتم بشكل كبير بزراعة محصول القطن، وتعمل على زيادة المساحة الزراعية لمحصول القطن لتصل إلى نصف مليون فدان خلال عام 2019.

وأعرب عبدالمنعم البناء أنه هناك مشاكل تعود زيادة محصول القطن المصري وخصوصا في الفترة السابقة بسبب انتشار التلوث الذي أدي إلى التأثير بشكل سلبي على تصدير القطن المصري إلى الخارج، حيث أن الدولة المصرية كانت تصدر ما يقارب من مليون قنطار سنويا من محصول القطن.

وفي إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الاهتمام بالفلاح المصري صرح عبدالمنعم البنا أنه سيكون في القريب العاجل نظام للتأمين الصحي للفلاح حيث سيناقش في الفترة القادمة قانون التأمين الصحي لكل المواطنين المصريين ومن ضمنهم فئة الفلاحين المصريين ليتم اعتماد القانون من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان المصري ليتم إقراره، وكذلك سيتم عرض قانون التعاون الزراعي.

كما شدد عبدالمنعم البناء على ضرورة تطوير نظم الميكنة الزراعي في الدولة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

أما بالنسبة إلى مشاركة المرأة في المشروعات الزراعية فقد أعلن عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي للبتلو فإن حوالي نسبة أربعين في المئة من الحاصلين على القروض مشروع البتلو من المرأة، كما تقوم الوزارة بتقديم المساعدة بطريقة غير مباشرة للمرأة بحيث لا يمثل أي تأثير سلبي على الأسرة المصرية من خلال اهتمام المرأة بالعمل وتركها رعاية أسرتها.

وأشار عبدالمنعم البنا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وشركة بي تي أم لمساعدة المرأة من الناحية الاقتصادية.

وأعلن عبدالمنعم البنا بفرحه عن افتتاح موسم جني القطن، وهذه يعلن أن الدولة والقيادة السياسية تهتم بالفلاح المصري كما أنها مهتمة أيضا أن تعود قيمة القطن المصري أو الذهب الأبيض كما يسمى.