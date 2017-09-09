ارتفاع جديد فى أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية

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تستمر حالة الارتفاع في الاسعار علي سعر اللحوم البيضاء بعد انخفاض دام لعدة أيام في الفترة السابقة وخاصة مع قرب حلول موسم عيد الأضحى المبارك حيث جاء أنه بعد انقضاء أيام العطلة الخاصة بالعيد اتجاه المواطنين إلى شراء اللحوم البيضاء وخاصة الدواجن ليترتب على هذا وجود قفزة كبير غير متوقعة بالأسواق المصرية.

توقع عدد من أصحاب المحلات والعاملين في مجال تربية الدواجن عودة ارتفاع الاسعار على اللحوم البيضاء ولكن لم يتوقعوا أن تأتي هذه الزيادة بمثل هذه السرعة فما لبث وأن انتهت أيام عيد الأضحى حتى قبل المواطنين بشكل كبير على شراء الدواجن نظرًا ارتفاع سعر اللحوم الحمراء بسبب الموسم ليترتب علي هذا ارتفاعا جديد في الأسعار داخل الأسواق بأغلب المناطق والمحافظات.

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ورد في أحدث التقارير السوقية أنه قد سجل سعر كيلو جرام الدجاج الأبيض في بعض المناطق المصرية حوالي 24 جنيها، بينما ورد أنه قد سجل سعر الدجاج البلدي داخل الأسواق حوالي 35 جنيهًا، وعن سعر الدجاج الأحمر ورد أنه قد سجل 35 جنيها، أما بالنسبة إلى سعر كيلو البامية فقد وصل اليوم إلى حوالي 63 جنيهًا للكيلو الواحد، وقد أكد التجار أن سعر الهياكل قد بلغ اليوم 10 جنيهات للكيلو، وعن سعر الأجنحة فقد سجلت حوالي 12 جنيها بالنسبة إلى للكيلو، وبلغ سعر الوراك بالأسواق المصرية حوالي 28 جنيها، أما سعر البط فقد وصل اليوم إلى حوالي 45 جنيها للكيلو، وبالنسبة إلى كيلو الأرانب فقد وصل سعره إلى 35 جنيها للكيلو.

وقد أكد أحد العاملين في أسواق الدواجن في مصر من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها بخصوص أسعار الدواجن فى الأسواق أن أسعار الدواجن قد شهدت انخفاض ملحوظ ترتب عليه وجود خسائر كبيرة عند بعض المنتجين والمربين فى الفترة الماضية، وكان هذا بسبب الإقبال على اللحوم الحمراء فى موسم عطلة عيد الأضحى وأنه فى الفترة الحالية تشهد مبيعات الدجاج ارتفاع مستمر بالأسواق المصرية.