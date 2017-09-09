انخفاض أسعار الذهب فى مصر من أعلى مستوى تاريخي له

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بعد ارتفاع تاريخي فاجأ أسواق الذهب بوجه عام وأدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر بوجه خاص ورد أنه فى إطار تعاملات اليوم عاد من جديد سعر الذهب إلى الانخفاض من أعلى مستوى تاريخي قد وصل إليه عالميا وداخل الأسواق المحلية في مصر.

انخفضت أسعار الذهب في مصر فى إطار فعاليات السوق المحلي ومحلات الصاغة من أعلى مستوى تاريخي له بعد أن تأثر سعر الذهب اليوم بما طرأ على الساحة السياسية وأدى إلى عودة انخفاض سعر الذهب بالأسواق العالمية والذي تأثر فيه بشكل مباشر وأدى إلى انخفاض سعره بالأسواق المحلية ايضًا.

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قام السيد نادي نجيب والذي يعمل فى منصب سكرتير عام شعبة تجار الذهب التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، بالتصريح فيما يخص يخص سعر الذهب في مصر إنه بالنسبة إلى سعر جرام الذهب قد بلغ اليوم فى إطار تعاملاته بسوق الصاغة والمحلات المختلفة بجميع المحافظات المصرية عيار 21 بعد أن شهد انخفاض جديد حوالي 3 جنيهات ليترتب على هذا وبلغ سعر الذهب اليوم حوالي 657 جنيها مقارنة بسعر الأمس الذي قد بلغ حوالى 660 جنيها ليصبح بهذا قد سجل سعر جرام الذهب في البلاد أعلى سعر تاريخي قد جاء فى السوق المحلي.

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من جهة أخرى قد ورد أنه قد سجل سعر جرام الذهب والذي يبلغ عيار 18 خلال تعاملاته اليوم حوالي 563 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 751 جنيها، أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب قد وصل إلى 5256 جنيها.

وقد قام السيد نادي نجيب بالإشارة إلى أن عملية تراجع أسعار الذهب فى مصر قد جاء السبب ورائها هو انخفاض الأسعار بشكل عالمي خلال الجلسة التي تم انعقادها مساء يوم أمس والتي تعد جلسة نهاية الأسبوع.

جدير بالذكر أنه قد ورد أن وكالة رويترز قد قامت بالإعلان عن انخفاض سعر الذهب في أخر المعاملات المالية الفورية فى نهاية الأسبوع الماضي حيث وصلت إلى 0.1% ليصبح سعر الأوقية فيه حوالي 1347.8 دولار أمريكي بعد أن تم الإعلان أن جرام الذهب قد وصل لأعلى مستوى تاريخي له منذ شهر أغسطس 2016.