“التعمير” يعلن عن بداية سداد مقدم حجز 40 ألف وحدة في “سكن مصر”

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أعلن بنك الإسكان والتعمير اليوم الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري 2017، عن بدء تلقي سداد مقدم حجز حوالي أربعين ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان المتميز التابع لمشروع سكن مصر.

كما أوضح بنك الإسكان والتعمير أن على راغبي تقديم مقدم الحجز عليه التوجه إلى أحد فروع البنك البالغ عددهم حوالي ثمان فروع في أنحاء جمهورية مصر العربية.

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وأشار بنك الإسكان والتعمير أن مقدم حجوزات الأربعين ألف وحدة سكنية التابعين إلى مشروع سكن مصر للإسكان المتميز متاحون في حوالي ست مدن جديدة وهي كالتالي: مدينة دمياط الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر”.

ومن المقرر أن يتم سداد دفعة كمقدم حجز تصل نسبه إلى عشرة في المئة من إجمالي قيمة الشقة السكنية لتبلغ القيمة النقدية من أربعين ألف جنيه إلى ستين ألف جنيه مصري حسب سعر الوحدة السكنية في مشروع سكن مصر حيث يختلف سعر الوحدات من مدينة إلى أخرى.

وأعلى أسعار الوحدات العقارية التابعة لمشروع سكن مصر فئة الإسكان المتميز هي الوحدات السكنية المقامة في مدينة القاهرة الجديدة، ثم تليها الوحدات المقرر إقامتها في مدينة دمياط الجديدة، ثم بعدها العقارات السكنية في مدينة 6 أكتوبر، ثم الأقل منها الوحدات السكنية التابعة لمدينة العبور، ثم العقارات التابعة لمدينة المنيا الجديدة وهذا هو ترتيب سعر العقارات السكنية تبعا للمدينة المقرر إقامته فيها.

والجدير بالذكر أن مشروع سكن مصر فئة الإسكان المتميز حظى على اهتمام المصريين، حيث تم شراء عدد كبير جداَّ من الكراسات الخاصة بالشروط الخاصة بالمشروع والتي تقرر طرحها في بنك الإسكان والتعمير أيضا حيث تم شراء هذه الكراسات بأعداد كبيرة خلال الأيام الأولى من عملية طرح الوحدات السكنية.

وتم بيع ما يقارب من خمسين ألف كراسة من الكراسات الخاصة بالشروط مشروع “سكن مصر” خلال الأربع أيام الأولى من طرحها في بنك الإسكان والتعمير بالرغم من توفير أعداد كبيرة منها في الثامن فروع التابعة للبنك، واستمر الإقبال على شراء كراسات الشروط إلى النصف الثاني من الأسبوع السابق بعد انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى.