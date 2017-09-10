البنك المركزي يكشف عن طرح أذون خزانة بقيمة  13 مليار جنيه في مصر

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ورد أن البنك المركزى المصرى قد أعلن في أحدث تصريحاته الاقتصادية أنه سوف يقوم اليوم الأحد يطرح أذون خزانة جديدة داخل الأسواق المصرية وذلك سوف يكون نيابة عن وزارة المالية وقد ورد أنه سوف يتم طرح أذون الخزانة هذه بقيمة 13 مليار جنيه مصري كما جاء السبب وراء هذا الطرح هو سد عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تدبير النفقات اللازمة بالموازنة.

وقد جاء وفقا لأحدث بيانات رسمية اقتصادية صادرة عن البنك المركزي المصري أنه من المقرر أن تبلغ قيمة الطرح الأول من أذون الخزانة المقررة في هذا الطرح نحو 6 مليارات جنيه كما ورد أنه سوف تصل وأذون بقيمة 250 مليون جنيه على أنها أذون لأجل 91 يوما، بينما من جهة أخرى قد ورد أنه سوف تبلغ قيمة الطرح الثاني المقررة من هذه الأذون نحو 6 مليارات على أن يكون هناك أذون 750 مليون جنيه وذلك لأجل 266 يوما.

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جدير بالذكر أنه من المقرر أن تلجأ الحكومة المصرية في بعض الفترات مثل باقي الحكومات الموجودة حول العالم إلى الاستدانة المحلية وذلك من أجل أن يتم طرح أدوات دين في الأسواق المصرية سواء كانت هذه الأدوات “سندات أو كانت أذون خزانة” كما ورد أنه بالنسبة إلى البنوك العامة فإنها تعد أكثر البنوك أو الكيانات التي تقبل على شراء مثل تلك الأدوات التي تقوم الحكومة وطرحها بالأسواق.

كما جاء أنه بالنسبة إلى الديون الداخلية للبلاد فإنها تعد ذات أثر سلبي كبير على الإقتصاد من جميع الجهات وقد كان السبب في وجودها هو الاعتماد على الاستدانة المحلية، ولكن مع استمرارها قد بلغ إجمالي الدين المحلي في الفترة الاخيرة طبقًا لما سجلته أجهزة الموازنة العامة للدولة في جمهورية مصر العربية نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه ويعد هذا الرقم بمثابة 90.9% من إجمالي قيمة الناتج المحلي الذي قد جاء في نهاية مارس 2017 وذلك في حالة مقارنة هذه الأرقام بما جاء قيمته بحوالي تريليون ين و 573 مليار جنيه والذي يعادل حوالي 95% من قيمة إجمالي الناتج المحلي والذي قد سجلته البيانات مع نهاية شهر يونيو 2016.