انخفاض جديد في أسعار الذهب فى مصر

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ورد أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت انخفاضًا جديدًا في مجمل أسعارها مقارنة بما جاء في الأيام الأخيرة الماضية في رحلة عودة جديدة لأسعار الذهب في مصر بعد أن بلغ أعلى مستوى تاريخي له وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد، حيث جاء أن سعر الذهب اليوم قد سجل الأسواق المصرية عيار 21 حوالي 655 جنيهًا، بينما قد بلغ سعر الذهب عيار 24 في تعاملاته اليوم نحو 74954 جنيهًا، أما فيما يخص أسعار الذهب عيار 18 فقد بلغ في تعاملات اليوم حوالي 561 جنيهًا، بينما تمكن سعر الذهب عيار 14 أن يصل إلى 434 جنيهًا.

فيما ورد في تصريحات بعض المسؤولين في سوق الذهب وأصحاب محلات الصاغة أنه قد سجل سعر عيار 12 في تعاملات البيع والشراء اليوم سعر 3726 جنيهًا، بينما من جهة أخرى قد وصل سعر الجنيه الذهب عند آخر تعاملاته السوقية حوالي 5.240، كما جاء أنه قد ارتفع السعر العالمي للذهب فى أخر تعاملاته حيث سجل حوالي ١٣٤٤ دولار وذلك بالنسبة إلى سعر الأوقية الواحدة والتي يطلق عليها اسم “الأونصة” في التعاملات الدولية.

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جدير بالذكر أن تعاملات الذهب لم تتأثر فقط بالمؤثرات الداخلية بالبلاد والتي توجد في الأسواق المصرية بل ارتفعت وتأثرت في المؤثرات الخارجية ايضًا والتي قد أثرت على أسعار الذهب عالميًا مما أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير ووصولها إلى أسعار فلكية لم تصلها من قبل ومع استمرار التخبطات السياسية الأمريكية وجنون قرارات دولة كوريا الشمالية فتيل الحرب النووية التي تجري تجاربه تزداد الفرص من أجل رفع قيمة الذهب العالمية بوجه عام وداخل مصر بوجه خاص.

كما تتأثر أسعار الذهب في مصر بعمليات تداول الدولار الأمريكي والعملات الاجنبية بشكل كبير والأشياء التي تطرأ عليها بين فينة وأخرى داخل السوق المحلي المصري كما يعد الذهب هو الركيزة الكبرى عند العديد من الأشخاص ويكون الاتجاه الأكثر أمانا في حالة الحروب والتقلصات الإقتصادية في أي دولة من دول العالم والتي من ضمنها مصر.