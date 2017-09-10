جهاز حماية المستهلك يضبط أحد محطات التمويل تقوم بالتلاعب في الكميات المنصرفة

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أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك ” عاطف يعقوب” أن الجهاز قد تلقى شكوى من أحد المواطنين، وكان مضمون الشكوى حدوث عطل بسيارته مباشرة بعد أن قام بتزويدها بالوقود من أحد المحطات التي تقع أمام قرية أموَاج الساحل الشمالي، وكان هذا بسبب خلط البنزين بالماء.

وقام السيد مساعد وزير الداخلية على الفور بتوجيه خطاب إلى شرطة التموين والتجارة الداخلية والتي قامت مجموعة من العناصر التابعة لها بمداهمة محطة البنزين، وكان هذا من خلال التنسيق مع مديرية الأمن التابعة لمطروح، كما وقامت شرطة التموين خلال عملية مراجعة الدفاتر باكتشاف عدم قيام المحطة بتدوين الفواتير الواردة وكان هذا في الفترة ما بين 1/7/2017 إلى 7/7/2017.

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كما اكتشفت شرطة التموين أن المحطة قامت ببيع كميات من المنتجات البترولية في السوق السوداء، بكمية 87963 لتر من بنزين 80 و 236776 لتر من السولار .

كما أنه بعد قياس التنكات تمكنت شرطة التموين من العثور على 52384 لتر من البنزين تم تجميعها من قبل مدير المحطة وذلك للاتجار بها في السوق السوداء، وبناء عليه فقد قامت شرطة التموين بتحرير محضر رقم 10 بتاريخ 7/9/2017 والذي جاء نتيجة مخالفة القانون رقم 102 التابع لسنة 2011 والخاص بعملية تداول المواد البترولية بشكل قانوني.

هذا وأضاف يعقوب خلال التصريحات أن الفترة القادمة ستشهد استمرار من شرطة التموين لإكتِشاف عمليات الغش والتدليس والتي تضر بحقوق المستهلك، هذا من خلال التعاون مع الإدارة العامة.

هذا بجانب الدعوة التي وجهها للمواطنين في نهاية التصريحات التي قام بها وذلك للإبلاغ عن جميع حالات المخالفات التي تحدث للمستهلك والمشكلات التي تواجهه، في محاولة منها للسيطرة على السوق وضبطه.

كما أضاف أيضا أنه من اليسير قيام المستهلكين بإرسال الشكاوى إلى الجهاز وذلك من خلال الوسائل المتعددة التِي أتاحها الجهاز للوصول إليه، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال الاستمارات المجانية التي وفرها الجهاز والتي يمكن الحصول عليها من جمعيات حماية المستهلك التابعة للجهاز والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو يمكن ارسال الشكاوى أيضا من خلال الموقع الإلكتروني التابع للجهاز وهو WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك والذي أطلقه الجهاز على الهواتف الذكية.