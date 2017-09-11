ارتفاع أسعار الحديد بسبب ارتفاع أسعار “البليت” على مستوى العالم

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حدثت ارتفاعات متتالية في أسعار الحديد وذلك كان خلال الشهر الأخير الماضية، وسبب ارتفاع سعر الحديد في السوق هو ارتفاع خام “البليت”على مستوى الأسواق العالمية ، حيث وصل سعر خام البليت إلى ما يزيد عن 500 دولار أمريكي للطن الواحد.

والجدير بالذكر أن “البليت” أو ما يطلق عليه خام الحديد يعد واحد من المدخلات الأساسية والرئيسية في صناعات حديد التسليح المدخل، ويتم استخراج “البليت” من بعض أنواع الصخور الطبيعية، ويتم وضعه في أفران تصل درجة إلى الحرارة فيها إلى درجات عالية جدا، ويتم بذلك صهره من اجل انتاج الحديد.

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ويذكر أن أكثر الدول المصنعة لخام الحديد “البليت” على مستوى العالم وفقا لما قام الاتحاد العربي للحديد والصلب بالتصريح به عام 2015 هم كلا من الصين واليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والبرازيل وتركيا وأوكرانيا.

وقد صرح الاتحاد العربي للحديد والصلب عن ترتيب الدول ونسبة استخراج البليت منها، وجاء في المركز الأول الصين حيث تقوم لإنتاج البليت بكمية قد بلغت حوالي 803.8، وتأتي بعدها اليابان بكمية تقدر بحوالي 105.2 مليون طن، وفي المركز الثالث تأتي الهند بكمية تصل إلى 89.6 مليون طن.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الرابع بكمية تقدر بحوالي 78.9 مليون طن، وبعدها تأتي روسيا في المركز الخامس بـ 71.1 مليون طن تقريبا، وفي المركز السادس كوريا الجنوبية بحوالي 69.7 مليون طن، ثم تأتي ألمانيا في المركز السابع بـ 42.7 مليون طن، البرازيل تقع في المركز الثامن بـ 33.2 مليون طن، وتركيا تحتل المركز التاسع بـ31.5 مليون طن، واخيرا في المرتبة العاشرة تأتي أوكرانيا بـ22.9 مليون طن.

وقد أشارت التقارير الاقتصاد حول العالم إلى حدوث انخفاض حاد في معظم الدول العشر ماعدا كلا من الهند والبرازيل، حيث هذا الانخفاض ارتفاع في نسبة “البليت” في كلا من الهند بنسبة تقدر بحوالي 2.6% والبرازيل بنسبة تقدر بحوالي 1.9%.

وقد قام مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري السيد محمد حنفي بالتصريح ان “البليت يعد وسيطا خلال عمليات إنتاج الحديد ولا غنى عنه في العملية الصناعية، ويتم إدخاله من خلال صهر المعادن.