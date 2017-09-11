تراجع سعر الذهب فى مصر بعد صعوده لأعلى مستوى تاريخي له

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خرجت بعض التصريحات الاقتصادية المعلنة عن هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملاتها اليوم الإثنين، ليأتي هذا الهبوط بعد ارتفاع في أسعار الذهب استمر لعدة أيام حتى ارتفع سعر الذهب في مصر وفي دول العالمي لأعلى مستوى قد وصل له في تاريخه في الوقت الذي يتعافى فيه سعر الدولار من هبوط شهده داخل البنوك والمصارف والتي قد سجلها فى خلال تعاملاته خلال الأسبوع الماضي.

ورد أن أسعار الذهب قد شهدت نزول في مستواها في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى أن وصلت إلى 1335.10 دولارا سعر الأوقية الواحدة والتي يطلق عليها في سوق الذهب أسم “الأونصة”، بينما من جهة أخرى قد سجل المعدن الأصفر ارتفاع وصل إلى حوالي 1357.54 دولارا وذلك بالنسبة إلى الأوقية الواحدة وذلك في تاريخ 8 من شهر سبتمبر ليصبح بذلك قد بلغ أعلى مستوى له منذ يوم 16 من شهر أغسطس 2016.

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كما أعلن بعض المهتمين أن سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة لتسليم قد انخفض ايضًا في شهر ديسمبر بنسبة وصلت إلى 0.9 % ليصل سعر الأوقية منه حوالى 1339.40 دولار أمريكي.

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وقد جاء أنه قد التقط سعر الدولار الامريكي في تعاملاته اليوم الأنفاس الولي له بعد أن عانى فى الآونة الأخيرة من العديد من المخاطرة الكبري والتي قد واجهته ليترتب عليها عودة ارتفاعاته من جديد من أقل مستوى في عامين ونصف بعدما أعلنت دولة كوريا الشمالية في بداية الأسبوع الماضي على غرار إطلاق صاروخ آخر وإحداث بعض التجارب فيها وتهديداتها لأمريكا.

جدير بالذكر أنه قد انخفض سعر الفضة في إطار تعاملاته اليوم من بين المعادن النفيسة الأخرى، حيث بلغت نسبة هبوطه حوالي 0.5 % إلى 17.83 دولارا وذلك بالنسبة إلى الأوقية الواحدة بعد أن ارتفعت أسعارها إلى أعلى مستوى له في شهر أبريل الماضي، وفي نفس السياق انخفض سعر البلاتين بنسبة بلغت 0.4 % إلى 1000.70 دولار أمريكيًا وذلك بالنسبة إلى الأوقية الواحدة بينما من جهة أخرى قد زاد سعر البلاديوم في الأسواق بنسبة 1% ليصل إلى إلى 944 دولارًا أمريكيًا بالنسبة إلى الأوقية الواحد.