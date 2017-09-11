“الإسكان” تتعاقد من كبرى الشركات لإقامة مشروع “واحة أكتوبر”

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي أنه اليوم تم توقيع أخر مذكرة تفاهم في مؤتمر شرم الشيخ الاستثماري مع إحدى كبرى شركات التعمير ليتم تنفيذ مدينة “واحة أكتوبر” حيث تم إقامة مؤتمر شرم الشيخ منذ عامين.

أشار مصطفى مدبولي أن صعوبة هذا المشروع “واحة أكتوبر” حيث أن المشروع ضخم جداَّ حيث أنها عبارة عن مدينة صغيرة ثلاث ألاف فدان سيتم تنفذها بالشراكة مع بالشركة التي قامت الوزارة بالتوقيع معها على مدار 11 سنة.

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أوضح مصطفى مدبولي أن القيمة الاستثمارية أو حجم الاستثمارات التي سيتم ضخه في هذا المشروع تتجاوز المائة وخمسين مليار جنيه مصري ليكون عائد الدولة أو نصبها من هذا المشروع سيكون في حدود 26% سيتم أخذه بصورة جزء نقدي، وجزء الوحدات التي سيتم إقامتها على مدار تنفيذ مدة المشروع، فهذا سيحقق عائد كبير للدولة من حيث بيع الأرض فقط مجرد بيع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع هام جداَّ حيث أنه يخلق فرص عمل للشباب المصري حيث سيوفر حوالي ثلاثمائة ألف فرصة عمل، وهذا يعد شيء مهم للدولة حيث تطرح الدولة هذه المشروعات لخلق فرص عمل للشباب، بخلاف فرص العمل الغير مباشرة.

وبين الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيكون مجتمع جديد ليقيم فيه المواطنين، وأشار الوزير أنه تم تخطيطات المشروعات الجديدة على أعلى مستوى من حيث انتهى الآخرين، حيث سيكون المجتمع الجديد مجتمع تكنولوجي وزكي.

كما أشار مصطفى مدبولي أن المرحلة الأخرى من المشروع ستكون ثلاثة آلاف فدان أخرى حيث تم تحديد مدى زمني سنتين من الآن في ضوء الاتفاق مع الشركة ستقرر وزارة الإسكان أن كانت ستنفذ المرحلة الثانية أم لا، حيث سيكون لها شروط أخرى من النواحي المالية وغيرها.

وأوضح مصطفى مدبولي أن وزارة الإسكان لديها مشروع الإسكان الاجتماعي حيث تنتهج الدولة هذا المشروع بقوة شديدة كما تم طرح من قبل مشروع “دار مصر” فوجدت الوزارة أن هناك طلب على وحدات في مستوى متوسط ما بين مشروع “سكن مصر” ومشروع “دار مصر” بين الإسكان الاجتماعي ودار مصر تم إقامتها على أعلى مستوى، وتم وضع هذا البرنامج السكني الجديد من قبل وزارة الإسكان، على أن تصل الوحدة السكنية إلى مائة وخمسة عشر متر وتكون مجهزة وتشطبها جيد جداَّ لتلبي طلبات الفئة المتوسطة من المجتمع المصري وبنظم سداد ميسرة.