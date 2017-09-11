رغم ارتفاع الأسعار.. توقعات بزيادة الإقبال على شراء الذهب في مصر

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خرجت بعض التوقعات الاقتصادية من السيد رجب حامد، والذي يشغل منصب المدير الشريك لمجموعة سبائك لتجارة المعادن الثمينة، والتي أشار من خلالها أنه يتوقع وجود انتعاش فى نسبة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة بالأسواق المصرية بدرجة أكبر مما يراه البعض.

كما أوضح في حواره أنه بالنسبة إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام المالي بوجه عام لن تختلف كثيرا في احصائياتها عن الربع الأول والربع الثاني من هذه التعاملات المالية والإقتصادية الخاصة بسوق الذهب بل أنه يتوقع في الفترة القادمة أن تتضاءل نسبة احتمالات أي زيادة جديدة على أسعار الفائدة بوجه عام ويترتب على هذا وجودها فى شهر ديسمبر و ليس شهر سبتمبر كما صرح البعض بالإضافة إلى صعود سعر الذهب فى الاسواق سواء المحلية أو العالمية يعد أمر طبيعي وخاصة فى ظل هذه الأجواء المتذبذبة كما أن ارتفاع سعر الذهب هو أحد الأمور المتوقعة وذلك فى إطار التأزم الجيوسياسية التي تشهده الساحة بوجه عام وبشكل عالمي.

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وأرجع السيد “حامد” في حواره السبب الرئيسي في هذا التدهور الذي تشهده أسعار المعدن الأصفر هو الإضطراب الأمريكي والذي قد ظهر في الأفق في الآونة الأخيرة وأدى إلى ارتفاع قوة الطلب في العديد من المناطق والدول، ولكن من جهة أخرى قد تحدث بعض التصحيحات في عمليات البيع والشراء ووسط الأجواء الاقتصادية وخاصة في وقت عمليات جنى الأرباح والتي قد أكد في تصريحاته إلى أنها لن تبتعد عن دعم يبلغ قيمته حوالي 1300 او 1280 دولار أمريكيًا.

وفى نفس السياق أكد على أن قوة الطلب الفعلي في عمليات الشراء سوف تكون هي الداعم الأساسي من أجل الحد من الأخطار التي تأتي بسبب فروق التصحيح، كما وضح أيضًا في تصريحاته إلى أنه من السهل على المستثمرين والمواطنين أن يقوموا باتخاذ قرار الشراء سواء كانوا ضمن صفوف المستثمرين متوسطي أو المستثمرين طويلي الأجل بينما من جهة أخرى قد أكد على أنه سوف يكون الوضع أصعب بالنسبة إلى السادة المضاربين والراغبين في الاستثمار بشكل قصير الأجل من أجل أن يقوموا باتخاذ قرار الشراء في هذه الفترة.