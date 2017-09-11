بورصة قطر تتراجع لأدنى المستويات منذ خلافها مع الدول العربية الأخرى

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مرت أسهم البورصة القطرية خلال فترة ال19 شهر الأخيرة بحالات مستمرة من الانخفاضات خلال التعاملات، وعلى الرغم من الارتفاعات التي مر بها بنك ساب في دولة الإمارات، إلا أن أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط قد اختلفت خلال تعاملات تلك الفترة.

وقد وصل مستوى التعاملات الخاصة ببورصة قطر منذ يناير 2016 إلى مستوى 8532 نقطة، وجاء هذا بعد الانخفاضات التي مر بها السهم خلال التعاملات و التي كانت بنسبة 1.6 % والتي جعلته يصل إلى أدنى المستويات منذ تلك الفترة.

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الجدير بالذكر أن البورصة القطرية تمر خلال الفترة الحالية بموجة بيع تأتي في ظل خوف المتعاملين في البورصة من المزيد من الخسائر التي من الممكن أن تقع بهم، وخلال موجة البيع تجاوزت أعداد الأسهم الخاسرة في البورصة أعداد الأسهم الرابحة، حيث وصلت النسبة بين أعداد الأسهم الرابحة إلى أعداد الأسهم الخاسرة بواقع 27:9

وقد شهد أكبر مصرف في البلاد :بنك قطر الوطني” تراجع في السهم التابع له، ووصلت نسبة الانخفاضات لهذا السهم نحو 2%، بينما كانت نسبة الانخفاضات الخاصة بِسهم الغاز نحو 4.4 %، الجدير بالذكر أن الضرر الذي حل بالأسهم الفطرية قد جاء نتيجة لتلك الأزمة التي أصابت العلاقات الدبلوماسية التي التي تربط بين قطر وما حولها من الدول العربية الأخرى.

في حين أن المؤشر الرئيس لسوق السعودية قد ارتفع بقيمة 0.5%، وقد حقق سهم نماء للكيماويات ارتفاع خلال التعاملات بواقع 2.1 %، وقد جاء هذا بعد الارتفاعات التي حققها السهم خلال الفترة الأخيرة و التي كانت بنسبة 9.5%.

وقد وصلت قيمة الارتفاعات التي حققها بنك ساب أيضا 2.6 % بواقع 2815 ريال، وجاء هذا بعد الارتفاعات التي شهدها تقييم مورجان ستانلي له خلال الفترة الأخيرة والذي جاء خاص بزيادة الوزن النسبي للمحفظة الاستثمارية، وقد وصل سعر المستهدف بعد الارتفاعات التي حققها إلى 32.50 ريال.

وعلى الجانب الآخر فإن نسبة الارتفاعات التي حققها مؤشر سوق دبي خلال الفترة الأخيرة قد وصلت إلى 0.2 %، في حين أن سهم الاتحاد العقاري والذي كان أكثر الأسهم تداولا خلال تلك الفترة قد إرتفاع بنسبة 0.9 %، وقد وصلت قيمة الارتفاعات التي حققها سهم ديار للتطوير نحو 0.8%.