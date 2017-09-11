البنك المركزي يعلن انخفاض العائد على سندات الخزانة

Advertisements

قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن أحدث قراراته الخاصة بأسعار الفائدة وتحديدًا المتعلقة بشأن العائد على سندات الخزانة وخاصة تلك التي حددت بمدة أجل 5 سنوات حيث ورد أنه فى إطار عطاء البنك المركزي المصري الأخير قد سجلت نحو 16.150% كما أنه قد بلغ طبقًا لتصريحات البنك المركزي أعلى عائد في تعاملاته السوقية نحو 16.150% بينما من جهة أخرى قد سجل أدنى عائد مقرر علي هذه التعاملات نحو 16.150% ليترتب علي هذا تغطية قد وصلت إلى نحو 4.5 مرة.

وقد جاء في إطار تفاعلات البنك السوقية في نفس هذا السياق أنه قد تراجع العائد المقرر على سندات الخزانة الموجودة لأجل لمدة 10 سنوات حيث بلغ طبقًا لأحدث التقارير إلى 16.150% كما أنه قد سجل في هذه التعاملات المالية أعلى وأقل عائد قد ورد في نفس المستوى وقد ترتب عليه تغطية هذا العطاء على نحو بلغ مقداره 3.4 مرة.

Advertisements

من جهة أخرى قد ورد أنه قد قام البنك المركزي المصري بطرح عدد من سندات خزانة خلال تعاملاته المالية الأخيرة وذلك جاء بالنيابة عن وزارة المالية، حيث أعلن البنك أنه قد طرح بالأسواق المصرية سندات خزانة حكومية قد بلغت قيمتها الإجمالية بحوالي 1.5 مليار جنيه، وأنه قد بلغت قيمة الطرح الأول من هذه الأذون بالاسواق حوالي 750 مليون جنيه وقد تم طرحها لأجل 5 سنوات، بينما من جهة أخرى قد ورد أنها سوف تبلغ قيمة الطرح الثاني حوالي 750 مليون جنيه حيث تم طرحها لأجل بمدة 10 سنوات.

وتقوم الحكومة بطرح أذونات خزانة بالأسواق من أجل استكمال العجز في الموازنة حيث يعد هذا أحد أهم الطرق والأدوات التي تعتمد عليها أغلب الحكومات من أجل سد الفراغ في العجز في الموازنة بالإضافة إلى وجود العديد من الطرق الأخرى التي تستخدمها من أجل سد مثل هذا العجز والتي من ضمنها القروض حيث يتم الإعتماد عليها بجانب المنح من أجل المساعدة في التخلص من هذا العجز السنوي ويقوم البنك المركزي بمساعدة وزارة المالية ويتولى هو طرح السندات وغيرها من الأوراق.