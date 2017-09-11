قفزات أسعار الذهب تتسبب في ركود ملحوظ في سوق البيع

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أعلن أحد المتعاملين في سوق الذهب ممن يستعد للخِطبة خلال الفترة القادمة في مجموعة من التصريحات أنه لم يقم بتحديد ما سيشتريه خلال خطبته من ذهب، وأضاف أن اتخاذ مثل هذا القرار سيعتمد بشكل أساسي على أسعار الذهب خلال التعاملات في السوق.

وأضاف خلال التصريحات أن السعر المتغير للذهب بصفة دائمة لا يجعله قادر على تحديد عدد الجرامات التي سيقوم بشرائها، ولكن من المؤكد أن العدد سيكون قليل جدا و ذلك نظرا للارتفاعات الكبيرة التي مرت بها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف خلال التصريحات أنه من الممكن في ظل القفزات المستمرة التي تشهدها أسعَار الذهب أن تكون الشبكة خلال الفترة القادمة عبارة عن دبلة فقط.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة تجار الذهب التابع للغرفة التجارية ” وصفي واصف” أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية جعلت نظرة الناس إلى الذهب تختلف واعتبره الكثير رفاهية، وقد أثر هذا على حركة البيع في سوق الذهب بشكل كبير جدا إلى حد أن حركة البيع لم تعد تتأثر في ما كنا نسميه المواسم.

وخلال التصريحات التي قام بها أحد الباعة، فقد أضاف أن حركة البيع في السوق تشهد انخفاض ملحوظ، وأن المقبلين على الشراء يقومون بالفِصال في سعر المصنعية وحتى أسعار الذهب نفسه.

بينما قال أحد المواطنين أنه لن يتخلى عن 100 جرام شبكة لابنته، وأضاف أنه رجل صعيدي حتى ولو كان يعيش في القاهرة فإنه لن يتخلى عن عادات قبلي فيما يتعلق بأمور الزواج، بينما أضاف آخر أن جرامات الذهب التي سيَقبلها لابنته لابد أن تكون أكثر من ابنه عملها بعشرة جرامات، في حين أن تصريحات الثالث جاءت بأن قيمة جرامات الذهب سيُحددها وفقا للظروف المالية للمتقدم لابنته.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد مرت بارتفاعات ملحوظة ومستمرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد أثر وبشكل كبير على مستوى البيع في السوق والذي قد شهد تراجع كبير إلى حد الركود، وقد اشتكى الكثير من التجار من تلك الحالة التي وصل إليها السوق مع الارتفاعات التي تمر بها الأسعار.