َعرفات: الوزارة تَأخذ خطوات فعلية في مشروع القطار المكهرب وتكلفته تصل إلى 1.2 مليار دولار

Advertisements

أعلن وزير النقل الدكتور “هشام بركات” خلال مجموعة من التصريحات أن الوزارة تعتبر طرق بمثابة شرايين النقل، ولذا فإنه يجب الاهتمام بها و إصلاحها أول بأول، كما وتعتبر هي العامل الأساسي لحركة النقل، ومن الممكن من خلال إصلاحها و الاهتمام بها انعكاس ذلك على حياة المواطنين من خلال خلال تحقيق التنمية.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أنه يمكن من خلال الاهتمام بمرافق السكك الحديدية تحقيق التنمية المستدامة، كما أكمل خلال التصريحات أنه بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات التي تتعلق بالقطار المكهرب، اتخذت الوزارة في منطقة العاشر من رمضان خطوات أولية جادة بخصوص هذا المشروع.

Advertisements

كما أضاف أن تكلفة هذا المشروع من الممكن أن تتجاوز مبلغ ال 1.2 مليار دولار، إلا أن هذا المشروع سيخدم العديد من المؤسسات التابعة للبلاد و التي على رأسها التجارة والصناعة، كما سيوفر الكثير من الجهد و الوقت للمواطنين ويحل مشكلة الازدحام المروري التي تعاني منها البلاد.

وأضاف وزير النقل خلال التصريحات أن البلاد قدمت مبلغ 20 مليار جنيه لمشروعات الإصلاح التي قامت بها في الطرق خلال الفترة الأخيرة.

وخلال التصريحات التي قام بها محافظ الشرقية والتي تتعلق بمدينة العاشر من رمضان، فقد أوضح أن العاشر من رمضان تعد من أكبر القلاع الصناعية الموجودة في مصر، وأضاف أن عدد المصانع التي تتواجد في تلك المدينة يتجاوز ال 2400 مصنع.

هذا بجانب المساحات الشاسعة التي تتمتع بها المدينة والتي يجب أن نقوم باستغلالها من خلال بناء المزيد من الوحدات السكنية والمصانع في ظل دفع عجلة التنمية خلال الفترة القادمة.

و أضاف أيضا أنه لاتخاذ تلك الخطوات التي سبق ذكرها فلابد من قيام الحكومة بإنشاء بنية تحتية مناسبة لذلك و التي تتشكل من المرافق ووسائل النقل المتطورة التي تتناسب مع التقدم الذي يشهده العالم.

كما ويجب أن تكون وسائل النقل التي سيتم إنشائها في تلك المدينة على درجة عالية من التطور بحيث تقوم بجانب نقل المواطنين مناسبة لحمل البضائع من منطقة إلى أخرى، هذا سعيا وراء توفير الوقت والجهد للمواطنين، هذا بجانب أن تلك المشروعات ستقوم أيضا بتوفير العديد من فرص العمل للشباب والتي من المقرر أن تكون مناسبة لجميع الفئات.