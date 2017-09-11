ارتفاع جديد في أسعار الدواجن فى مصر

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وردت بعض الأنباء من داخل الأسواق المصرية عن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر حيث شهدت الأسواق المحلية زيادة أخرى على أسعار الدواجن فى مصر مؤخرًا، ليأتي هذا الارتفاع على اللحوم البيضاء والتي تتمثل في الدواجن بجميع مشتملاتها.

بلغ أنه قد ارتفاع سعر الدواجن خلال اخر تعاملاتها داخل السوق المحلي ليسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم حوالي 30 جنيها وذلك بالنسبة إلى سعره للمستهلك داخل السوق فيما جاء من جهة أخرى قد سجل أسعار الدواجن البلدي في الأسواق المصرية حوالي 37 جنيه، بينما قد سجل سعر الدواجن الساسو طبقًا لآخر تصريحات سوقية حوالي 37 جنيها بالنسبة للمستهلك، بينما أعلن خبراء الأسواق أنه قد سجل سعر البط المسكوفي في آخر تعاملاته حوالي 25 جنيها للمستهلك.

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من جهة أخرى، قد أعلنت شعبة الدواجن في مصر عن وجود ارتفاع كبير في الأسعار سوف تطرأ على سوق اللحوم البيضاء وأنها قد حددت شهر أكتوبر القادم من أجل بداية هذا الإرتفاع الكبير، حيث ورد أنه مع بداية الأسبوع القادم من المتوقع أن ترتقع نسبة الإقبال من جديد على شراء الدواجن بالأسواق أكثر من الموجودة الآن.

قام السيد الدكتور عبد العزيز السيد والذي يشغل منصب رئيس شعبة الدواجن داخل الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإعلان عن أحدث تقارير الشعبة بخصوص ارتفاع أسعار الدواجن في مصر حيث أكد على أنه من المقرر والمتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل وأن هذا الارتفاع سوف يكون بنسبة أكبر من 25%.

وعن السبب وراء هذا الارتفاع في الأسعار ورد أنه يرجع إلى ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية للدواجن في مصر بالإضافة إلى ارتفاع سعر الكتكوت، كما ارتفع في الآونة الأخيرة ايضًا أسعار الأعلاف كما أن عملية استهلاك المزارع للطاقة قد أضافت عبء جديد على المنتجين وخاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة في مصر، وعلى هذا سوف ترتفع الأسعار في الفترة المعلن عنها من جديد بشكل غير مقبول وصدم وقد تم الإعلان عن هذا التوقيت خصيصًا لأنه وقت الدورة الإنتاجية القادمة.