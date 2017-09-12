تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات

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شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الارتفاعات التي استمرت لفترة ليست بالقصيرة، و أصبح الجميع نظرا للارتفاعات الملحوظة التي طرأت على أسعار الذهب ينظر إليه على أنه شكل من أشكال الترفيه.

وقد تسببت تلك الارتفاعات التي مرت بها أسعار الذهب إلى الكثير من المشكلات في سوق البيع و طرأ ركود ملحوظ على السوق، الأمر الذي أغضب الكثير من التجار في محلات الذهب.

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وخلال التصريحات التي قام بها أحد التجار في محلات الذهب، فقد أوضح أن الارتفاعات التي طرأت على السوق قد تسببت في ركود كبير في سوق البيع، و أصبح السوق لا يشهد رواج حتى في المواسم التي كانت ترتفع في معدلات البيع.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن المواطنين أصبحوا يشترون الذهب بعد فِصال طويل مع التاجر في سعر المصنعية وحتى سعر الذهب نفسه و لم يعد أحد يشتري جرامات كثيرة مثل قبل، هذا بجانب أن من يشتري خلال هذه الفترة هم المقبلين على الزواج فقط.

واستمرت تلك الارتفاعات لفترة كبيرة، إلا أن التعاملات المسائية ليوم الاثنين قد شهدت انخفاض في سعر الذهب خلال التعاملات لأول مرة منذ فترة طويلة جدا، وقد سجلت الانخفاضات التي مرت بها الأسعار نحو 3 جنيهات، وبالتالي فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الانخفاضات التي طرأت عليه قد وصل إلى 650 جنيه.

بينما جاءت أسعار الأعيرة الأخرى بعد الانخفاضات التي مرت بها خلال تعاملات أمس الاثنين، ليسجل عيار 18 سعر 557، بينما جاء سعر عيار 21 ليُسجل 650 جنيه وسجل سعر الجرام من عيار 24 قيمة 742 جنيه وكان سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه في حين أن السعر العالمي قد وصل إلى 1328 جنيه.

وبعد قيمة الانخفاضات التي مر بها السعر العالمي للأوقية خلال تعاملات اليوم والتي قدرت بنحو 12 دولار، فإنه يمكن القول أن إجمالي الانخفاضات التي مرت بها أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الصباحية والمسائية قد قدرت بنحو 5 جنيهات.

لربما جاءت تلك الانخفاضات بعد الركود الذي مر به السوق خلال الفترة الأخيرة والذي جاء في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الذهب.