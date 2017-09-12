صافي الربح في بنك فيصل الإسلامي خلال 6 أشهر يصل إلى 714 مليون جنيه

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قام مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري خلال الفترة الماضية باعتماد القائمة التابعة للمَركزي المالي للبنك، وكان هذا الاعتماد في تاريخ 30 يونيو من عام 2017، الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي طرأت على صافي الربح وأيضا إجمالي الأصول قد وصلت إلى نحو 5.1 مليار جنيه وكان هذا في ديسمبر من عام 2016 تحديدا في نهاية الشهر.

بينما جاءت قيمة الربح القابل للتوزيع وفقا للإعلانات التي صدرت عن البنك بقيمة 714.6 مليون جنيه و بلغ إجمالي الأصول قيمة 79.9 مليار جنيه، كما أن البنك قد أعلن أن نسبة الزيادة التي طرأت على الأرباح و إجمالي الأصول قد قدرت بنحو 6.8%.

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وقد أضاف البنك أيضا خلال التقرير الصادر عنه أن قيمة الزيادة التي وصل إليها إجمالي عمليات التوظيف التابعة للبنك قد قدرت بعد خصم الزيادة التي قيمتها 3.6 مليار جنيه و التي قدرها البنك بنسبة تصل إلى 5.2 % قد وصل إلى 73.3 مليار جنيه.

وخلال البيان الذي قام البنك بارساله يوم الاثنين إلى البورصة المصرية، أن الأوعية الادخارية التابعة للبنك قد ارتفعت خلال الفترة الماضية وبلغت قيمة الارتفاعات نحو 5.1 مليار جنيه و التي حددها البنك بنسبة تصل إلى 7.9% قد وصلت إلى 69 مليار جنيه.

هذا بجانب أن قيمة الاحتياطي الأجنبي في البنك قد شهد ارتفاعات أخيرة خلال تعاملات الفترة التي تم تحديدها بنسبة تصل إلى 5.9 % وحددها البنك بقيمة 0.2 مليار جنيه و بالتالي فإن قيمة الاحتياطي الأجنبي في تلك الفترة قد وصلت إلى 3 مليارات جنيه، بينما قيمة الإجمالي للاحتياطي الأجنبي في البنك قد وصل إلى 3.231 مليار جنيه.

جاء هذا خلال البيان الذي أصدره البنك و الذي قام بإرساله إلى البورصة المصرية، وقد أوضح البيان الصادر عن البنك العديد من الارتفاعات والزيادات التي طرأت على صافي الأرباح و الزيادات التي طرأت كذلك على إجمالي الأصول وكذلك الاحتياطي النقدي.

الجدير بالذكر أن العديد من البنوك المركزية قد أعلنت خلال التصريحات أن تلك الزيادات التي طرأت على قيمة الاحتياطي النقدي قد جاءت نتيجة الارتفاعات التي شهدتها تحويلات المتعاملين في الخارج خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت لترفع القيمة بشكل ملحوظ.