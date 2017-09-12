ارتفاع مستوى الدولار بعد أسوأ انخفاض لَه خلال الأسبوعين الماضيين

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شهدت أسعار الدولار ارتفاع خلال تعاملات أمس، هذا بعد الانخفاضات التي مرت بها أسعار الدولار خلال تعاملات الشهرين الماضيين، الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي مرت بها أسعار الدولار خلال فترة الشهرين قد جاءت نتيجة قيام العديد من المستثمرين في ظل محاولتهم الحفاظ على مناصبهم إلى العزوف عن المخاطرة.

وجاء موقف المستثمرين هذا قبل قيام المملكة المتحدة الأمريكي بالإعلان عن بيانات التضخم التي وصلت إليها خلال الفترة الأخيرة والتي كانت خلال الأسبوع الحالي.

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الجدير بالذكر أن إعلان المملكة المتحدة الأمريكية عن نسب التضخم في البلاد، بجانب الاحتفالات التي قامت بها كوريا الشمالية والتي تتعلق بذكرى تأسيسها ال 69 والتي كانت يوم السبت الماضي، حيث توقفت خلال تلك الفترة عن المزيد من الاختبارات النووية التي كانت تقوم بها.

كل هذا قد جعل المستثمرين يَتوجهوا إلى الدولار مرة أخرى تاركين الملاذات الآمنة التي توجهوا إليها خلال الفترة الماضية والتي كانت تتمثل في أدوات الدين الحكومية بجانب الذهب، وقد ساهم موقف المستثمرين هذا من ارتفاع الأسهم من جديد بعد فترة الانخفاضات التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة.

ووصلت قيمة الارتفاعات التي مرت بها أسعار الدولار خلال التعاملات أمام العملة اليابانية قيمة 0.6%، والتي اعتبرها المستثمرين خلال الفترة الماضية أحد الملاذات الآمنة التي لجأ إليها الكثيرين، وبالتالي فقد وصل سعر الدولار إلى 108.45 ين وبالتالي فقد ابتعد عن المستوى المنخفض الذي سجله خلال تعاملات فترة ال10 أشهر الأخيرة، و التي كان آخرها يوم الجمعة الماضي.

هذا بجانب الارتفاعات التي أظهرتها مؤشرات الدولار الأمريكي، و يمكن القول بأن تلك المؤشرات هي ما يمكن تحديد قيمة الدولار الأمريكي أمام 6 من العملات الكبرى من خلالها، حيث وصلت نسبة الارتفاعات إلى 0.2%، و بالتالي فإن الارتفاعات التي حققتها المؤشرات قد وصلت إلى 92.51.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد طرأت على مستوى الدولار بعد الانخفاضات التي عانى منها خلال الفترة الماضية والتي قد سجل وقتها مستوى 91.011 وكان هذا خلال تعاملات الجمعة أيضا، في حين أن العملة الأوروبية الموحدة قد مرت بنسبة انخفاضات وصلت من خلالها إلى أقل من 1.20 دولار، و بالتالي فقد سجلت 1.19935 دولار وذلك بعد التعافي الجزئي الذي مرت به بعد ذلك، كما أنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة في الثلاثاء القادم بالإعلاَن عن نسب التضخم.