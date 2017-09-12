أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

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ورد أن أسعار الذهب اليوم قد وصلت إلى أدنى مستوى لها قد شهدته أسواق الذهب ومحلات الصاغة فى أكثر من أسبوع وقد أعلن عدد من الخبراء اليوم الثلاثاء أنه قد شهدت الأسواق زيادة جديدة في عمليات الشراء من قبل السادة المستثمرين على الأصول في إطار تعاملات المعدن الأصفر التى تنطوى على قدر أكبر في الفترة الحالية من المخاطرة والتي تدخل من ضمن الأسهم وذلك فى ظل انحسار عملية التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق المختلفة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى إطار التعاملات الصباحية التي قد طرأت علي الساحة حيث ورد أن المعاملات الفورية قد بلغت حوالي 0.1 بالمئة ليترتب علي ذلك وصول سعر الأوقية بعد هذا الإنخفاض حوالي 1325.11 دولار للأوقية الواحدة والتي يطلق عليها في سوق الذهب أسم “الأونصة” وذلك مع حلول الساعة 06 : 15 بتوقيت جرينتش ليترتب علي هذا وصول الأوقية إلى هذا الحد بعدما لامست فى وقت ماضي سعر 1322.85 دولار أمريكي والذي يعد أدنى مستوى قد بلغه منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي.

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جدير بالذكر أن المعدن الأصفر قد هبط فى إطار تعاملاته المالية بنسبة 1.4 بالمئة وذلك خلال انعقاد الجلسة السابقة ويترتب علي هذا أنه قد سجل أكبر انخفاض قد وصل إليه بالنسبة المئوية فى تعاملاته خلال 24 ساعة فقط وذلك منذ مطلع شهر يوليو.

وقد أعلن بعض الخبراء الاقتصاديين أنه قد نزل المعدن الأصفر فى خلال تعاملاته مع العقود الأمريكية الآجلة من أجل أن يتم التسليم فى شهر ديسمبر حيث بلغت نسبته حوالي 0.4 بالمئة ليصل سعر الأونصة منه إلى حوالي 1330.40 دولار أمريكيًا.

من جهة أخرى قد ورد أنه بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، قد شهد سعر الفضة انخفاض جديد بلغت نسبته حوالي 0.2 بالمئة ليصل سعره بالأسواق إلى حوالي 17.77 دولار للأوقية الواحدة وذلك بعد أن تمكن جرام الفضة في الأول من شهر سبتمبر من أن يسجل أدنى مستوى تاريخي له .

وعلى هذا قد ورد أن سعر البلاتين ايضًا قد تراجع بنسبة 0.2 بالمئة ليصل سعره إلى حوالي 988.05 دولار بالنسبة إلى الأوقية الواحدة بينما من جهة أخرى قد ارتفع البلاديوم بنسبة تصل 0.7 بالمئة وذلك بعد أن وصل سعره إلى 938.25 دولار أمريكي بالنسبة إلى الأوقية.