الجهاز المركزي للإحصاء: زيادة فى نسبة متوسط أجور العاملين تصل الى 942 جنيه أسبوعياً

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قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ان زيادة نسبة متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين فى عام 2016،وصلت الي نسبة 7.2%، و وصل متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين لمدة 10 سنوات فأكثر، إلى 942 جنيها للعاملين فى كلا من القطاع العام، والأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن أهم مؤشرات التقرير السنوي لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2016:-

– وصل متوسط الأجر الأسبوعي الى 942 جنيها للعاملين فى كلا من القطاع العام، الأعمال العام والقطاع الخاص “10 عاملين فأكثر ” في الوقت الذي كان 879 جنيها فى عام 2015 بزيادة قدرها 7.2%.

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– 1154 جنيها فى القطاع العام، الأعمال العام في مقابل 1064 جنيها عام 2015 بزيادة 8.5 %.

– 670 جنيها فى القطاع الخاص في مقابل 594 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 12.8 %.

ووصل مؤشر متوسط الأجر الأسبوعي فى مصر

-960 جنيها للعاملين الذكور فى كل من القطاع العام، الأعمال العام والقطاع الخاص في مقابل 884 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 8.6%.

– 850 جنيها للعاملات الإناث فى كل من القطاع العام، الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 853 جنيها عام 2015 بانخفاض قدره 0.4 %.

– 1143 جنيها للعاملين الذكور فى القطاع العام، الأعمال العام مقابل 1042 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 9.7%.

– 1229 جنيها للعاملات الإناث فى القطاع العام، الأعمال العام مقابل 1220 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 7 %.

– 695 جنيها للعاملين الذكور فى القطاع الخاص في مقابل 615 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 13%.

– 578 جنيها للعاملات الإناث فى القطاع الخاص في مقابل 510 جنيها عام 2015 بزيادة قدرها 13.3%.

2753 جنيها متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين فى نشاط الوساطة المالية والتأمين.

ووصل متوسط الأجر الأسبوعي لاقوى الأنشطة الاقتصادية كالآتى:-

-واوضح مؤشر نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط الأجر الأسبوعي حيث وصل 2753 جنيها مقابل 2676 جنيها عام 2015 بارتفاع يصل مقداره 2.9%.

– ووصل نشاط أعمال إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء الي 1220 جنيها مقابل 1115 جنيها لعـام 2015 بارتفاع يصل مقداره 9.4%.

– وسجل مجال أعمال التعدين واستغلال المحاجر 1384 جنيها مقابل 1318 جنيها عام 2015 بارتفاع يصل قدره 5%.

– سجل نشاط أعمال النقل والتخزين 1215 جنيها مقابل 1071 جنيها بزيادة يصل قدرها الي 13.4%.

– وتزيل القائمة نشاط التعليم بأقل متوسط أجر أسبوعي حيث وصل إلى 450 جنيها مقابل 382 جنيها عام 2015 بارتفاع قدره 17.8%.

54 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين فى كل من القطاع العام، الأعمال العام والقطاع الخاص “10 عاملين فأكثر “.

• ووصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية كالتالي :-

– 54 ساعة للعاملين فى القطاع العام، الأعمال العام والقطاع الخاص.

– 52 ساعة للعاملين فى القطاع العام، الأعمال العام.

55 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.