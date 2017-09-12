البنك الأهلي يفاجئ عملائه ويطلق خدمة فون كاش والدفع عن طريق المحمول

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يسعى البنك الأهلى إلى إرضاء عملائه، لذا قرر اضافة ميزة جديدة لباقي المميزات التى يتمتع بها، حيث أطلق منذ مدة وهي فون كاش وخدمة الدفع عن طريق التليفون المحمول، ويكون هذا لأي شبكة من شبكات المحمول الثلاثة سواء كانت هذه الشبكة فودافون أو اتصالات أو موبنيل، حتى يصبح البنك الأهلي المصري أول البنوك المصرية تقديم هذه الخدمة، وتتكون الخدمة معتمدة من خلال ماستر كارد وفورى.

كيفية تغذية حساب فون كاش من خلال البنك الأهلي

كما يستطيع العميل تغذية هذا الحساب من خلال طريقتين الأولى من خلال البنك الأهلي والطريقة الثانية من خلال أي منفذ من منافذ فورى، إن الخدمة متاحة للعملاء الذين يزيد عمرهم عن 16 سنة وممكنة أيضاً لعملاء البنك الاهلى وايضا غير عملاء البنك، وسوف نستعرض طريقة الاشتراك فى خدمة فون كاش التى يجب اتباعها:

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1- لابد من التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي.

2- سحب استمارة اشتراك بخدمة فون كاش والإمضاء على كافة الأحكام والبنود.

3- سوف يقوم أحد موظفي البنك بتدوين بيانات العميل.

4- سوف تصلك رسالة على تليفونك المحمول الذى قمت بكتابته فى استمارة الاشتراك بخدمة فون كاش حتى يتم تفعيلها وتحميل تطبيق فون كاش على المحمول للتعامل معه ببساطة.

أما عن الأوراق المطلوبة عند كتابة بيانات الاستمارة والاشتراك فهى نسخة البطاقة وايضا رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

توفر هذه الخدمة الكثير من المزايا منها خدمة تحويل الأموال بالعملة المحلية من خلال شبكات الهاتف المحمول الثلاثة فى أي وقت وبكل سهولة، كما تعطى كشف حساب للعمليات الأخيرة التي أجرها العميل ويمكن الاستعلام عن رصيدك.

كما يمكن لمستخدمي هذه الخدمة من شراء أي منتج أو سلع استهلاكية، وايضا يمكن تيد قيمة فواتير التليفون الأرضي والهاتف المحمول ويمكن حجز تذاكر الطيران، ويستطيع العميل المشترك بالخدمة سحب النقدية بنسبة 2% بحد أدنى 2 جنيه، وإجراء تحويل من عميل لعميل بنسبة 1% بحد أدنى 2 جنيه، كل الخدمات الأخرى بدون مقابل كعملية الإيداع والشحن، كما يمكن للعميل المشترك بالخدمة اجراء عملية السحب النقدي الشهري لا تتعدى مبلغ 10000 جنيهاً فقط.