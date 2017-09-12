استقرار سعر الدولار خلال التعاملات وعدم وجود مؤشرات بالمزيد من الانخفاض

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مر سعر الدولار خلال فترة ال10 أيام الأخيرة بحالة من الاستقرار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، وقد وصل أعلى سعر للدولار خلال تعاملات تلك الفترة إلى 17.73 جنيه وكان هذا خلال التعاملات في البنك الأهلي المصري.

الجدير بالذكر أن أقل سعر سجله الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة كان خلال تعاملات تلك الفترة كان في البنك الأهلي المتحد و التي وصل فيها إلى مبلغ 17.69 جنيه للحد الأدنى بالنسبة لسعر البيع خلال التعاملات.

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وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الصرافة التابع للغرفة التجارية “محمد الأبيض” فقد أكد على عدم وجود أي احتمالات لمرور أسعار الدولار بالمزيد من الانخفاضات والتي يمكن أن توصف بالعَنيفة خلال الفترة المقبلة، وأضاف خلال التصريحات أن ما تمر به أسعار الدولار في الفترة الحالية تعد من المؤشرات الإيجابية بالنسبة لاقتصاد البلاد و التي وصل متوسط سعر الدولار خلال التعاملات أثنائها إلى 17 جنيه.

وأضاف أيضا أن ارتفاع قيمة المعروض من الدولار خلال التعاملات في السوق قد ساهم وبشكل كبير في القضاء على السوق الموازية وإن لم يتم القضاء عليها بشكل كامل إلا أن هذا قد أضعفها بشكل كبير جدا.

بينما جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي “خالد الشافعي” ليؤكد أن الاقتصاد المصري قد تخلص من السوق السوداء بنسبة 95%، وذلك نتيجة الارتفاعات التي طرأت على تحويلات المصريين في الخارج، وقد وصلت قيمة الارتفاعات التي طرأت على التحويلات الدولارية في شهر يوليو من العام الحالي 2017 نحو 43.9%، و بالتالي فإنها قد ارتفعت من 1.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي إلى 1.8 مليار دولار.

وأكمل خلال التصريحات التي قام بها أن الفترة التي سبقت قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه، كانت السوق تعاني من وجود سعرين للدولار الأمر أحدهما في البنوك و الآخر في السوق السوداء، وقد أدى هذا وقتها إلى تراجع التحويلات الدولارية التي يقوم بها المصريين في الخارج خلال الفترة المشار إليها.

وكان هذا في ظل وجود العديد من العصابات التي تعمل تابعة للسوق السوداء وتقوم بشراء الدولار من المصريين في الخارج وتحويله إلى جنيه مصري بدلا من تحويله على البنوك المركزية.

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