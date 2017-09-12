“آبل” الأمريكية تطرح “آيفون 8” للبيع يوم 22 سبتمبر الجاري

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قامت شركة آبل الأمريكية القائمة على صناعة الهواتف الذكية العالمية ليتم إطلاق إنتاجها الصناعي من الهواتف الذكية وهو “آي فون 8″، لصاحب طرحه نوعين أخرين من الهواتف الذكية وهما “آيفون 8 بلس” وجهاز “آيفون إكس” حيث حضر المؤتمر حوالي ألف شخص في مقر شركة آبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وبالتحديد في مدينة كوبيرتينو.

وأعلنت شركة “آبل” الأمريكية عن قيامها بإنتاج جديد في الهواتف الذكية وهو “أيفون 8 بلس” حيث تم تدعيم صناعة الهاتف الذكي الفئة الحديثة بخاصية الشخص اللاسلكي كما تم زيادة السعة التخزينية للهاتف من أربعة وستين جيجا بايت إلى مائتين وستة وخمسين جيجا بايت.

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وأعلنت شركة آبل الأمريكية لراغبي اقتناء الهاتف الجديد آيفون 8 سيكون مع بداية الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي 2017، كما سيتم طرح الهاتف الذكي الجديد في جميع المتاجر الإلكترونية الرسمية في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

كما تم تزويد الهاتف الذكي آيفون 8 بكاميرتين أمامية وخلفية بدقة تصل إلى أثني عشر ميجا بيكسل، كما تم تصنيع الهاتف بشاشة يصل إلى 5,5 بوصة في آيفون 8 بلس الذكي، بدل من 4,7 بوصة في هاتف أيفون 8.

وأعلنت شركة آبل الأمريكية أن هاتف آيفون 8 بلس الجديد تم تزويده بنظام تشغيل ios 11 الجديد، حيث سيتم طرح هذا النظام لمستخدمي هاتف آيفون في يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلنت شركة آبل الأمريكية أن هاتف آيفون 8 بلس متوفر بثلاث ألوان منها اللون الرمادي، والفضي والذهبي، وتصل أسعار هاتف آيفون 8 بلس بسعر ثمانمائة دولار، وسيتم طرح آيفون 8 بسعر ستمائة وتسعة وتسعين دولار أمريكي.

كما تم الاستغناء عن خاصة touch ID بخاصية جديد وهي خاصية face ID ليتم التعرف على وجه مستخدم الهاتف، ليكون هذا الأمر مثل عمل البصمة حيث يقوم المستخدم بدوران الرأس لجهة اليسار واليمن حتى يتمكن الهاتف على التعرف على الوجه من جميع الزوايا، كما تم إدراج خصائص أخرى مثل قفل شاشة الهاتف عن طريق نظر المستخدم، حيث سيتم إغلاق الهاتف بطريقة مباشرة عن بعد نظر المستخدم عنه.