ننشر لكم قائمة بأسعَار السيارات المستعملة أسعارها ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه

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تعاني سوق السيارات خلال التعاملات في مصر خلال الفترة الماضية من حالة من الركود التي يواجهها السوق بوجه عام، وقد جاء هذا الركود ليُصيب عمليتي البيع و الشراء.

الجدير بالذكر أن تلك الحالة التي أصابت السوق قد جاءت نتيجة القرار الذي أعلنه البنك المركزي في نوفمبر من العام الماضي 2016 والخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي.

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وقد تسبب هذا القرار وقتها في ارتفاعات ملحوظة قد طرأت على سعر الدولار الأمريكي، مما تسببت ارتفاعات غير عادية بالنسبة لأسعار السيارات، الجدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع السيارات التي تضاعفت أسعارها خلال تلك الفترة.

هذا واستمرت الارتفاعات في أسعار السيارات لفترة طويلة جدا، الأمر الذي تسبب في عدول المواطنين عن شراء السيارات، مما جعل سوق السيارات يعاني من حالة الركود الغير عادية التي استمرت لفترة طويلة جدا.

وهناك العديد من المقبلين على شراء السيارات في ظل الارتفاعات الجنونية التي طرأت على أسعارها قد لجؤُوا إلى شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة، ويأتي هذا وفقا للمقدرة المالية التي يملكها كل شخص والتي تفرض عليه ما في استطاعته شرائه.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من اتجاه المواطنين إلى السيارات المستعملة لشرائها خلال الفترة الماضية بدلا من السيارات الحديثة وذلك نتيجة الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على أسعارها خلال تلك الفترة، إلا أنه لا يمكن القول بأن أسعار السيارات المستعملة منخفضة وتناسب جميع المواطنين، ولكن يمكن القول بأن أسعار السيارات المستعملة التي لجأ إليها المواطنين كبديل هي أقل من أسعار السيارات الجديدة.

وقد تسببت حالة الركود التي مرت بها سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة في معاناة صغار التجار وتحملهم الكثير من الخسائر التي قد دفعت الكثير منهم إلى التخلي عن التجارة.

ونوفر لكم اليوم ومن خلال هذا المقال قائمة بجميع أسعار السيارات المستعملة التي يلجأ المواطنون إلى شرائها خلال الفترة الحالية، ويمكن القول بأن القائمة التي وفرناها لكم تتراوح الأسعار فيها من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بحيث لا يقل سعر السيارة عن 30 ألف ولا يتعدى سعر ال 40 ألف جنيه.