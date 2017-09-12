انخفاض كبير فى أسعار الذهب في مصر اليوم

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خرجت تصريحات السيد إيهاب ناصف نائب والذي يشغل منصب رئيس شعبة الذهب التابعة إلى الغرفة التجارية، المتعلقة بشأن أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية إنه بالنسبة إلى أسعار الذهب في مصر قد ورد أنها قد انخفضت من جديد داخل محلات الصاغة بحوالي 8 جنيهات، ليترتب علي هذا أنه قد سجل سعر الجرام من الذهب والذي يبلغ عيار 21 حوالي 647 جنيها، بينما من جهة أخرى قد ورد أن هذا الانخفاض قد اثر علي سعر جرام الذهب عيار 18 وأنه قد وصل إلى نحو 554 جنيها.

ورد في آخر تصريحات السيد رئيس شعبة الذهب الخاصة بأسعار الذهب اليوم بالاسواق المصرية أنه قد سجل سعر الجرام فئة عيار 24 حوالي 739 جنيها، بينما قد سجل الجنيه الذهب بعد هذا الانخفاض نحو 5176 جنيها.

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بينما جاء أنه فى محلات الصاغة قد وصل السعر العالمي للذهب خلال تعاملاته نحو 1327 دولارا وذلك بالنسبة إلى سعر الأوقية الواحدة، كما ورد أنه قد انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين خلال أحدث تعاملات المعدن الأصفر فى السوق الأوروبية بشكل عام ليواصل الذهب خلال تعاملات البيع والشراء اليوم خسائره الفعلية الخاصة أثناء الجلسة الثانية على التوالى للبورصة، من جهة أخرى قد جاء أنه بسبب عمليات التصحيح الخاصة بسوق الذهب قد عاود جرام المعدن الأصفر من رحلته إلى الإنخفاض من أعلى مستوى تاريخي قد وصل إليه فى نحو عام.

بالإضافة إلى أن هناك عدد من الأسباب قد أثرت فيه بشكل فعلي ليشهد هذا الإنخفاض والتي تتمثل في الضعف الاستثماري الخاص على الأصول الآمنة وذلك نتيجة ارتفاع المعنويات الخاصة بالأسواق المالية في العديد من الدول العالمية وخاصة بعد التقلبات السياسية التي أوجدتها الموجة الهوجاء الخارجة من كوريا الشمالية.

وعلي هذا ورد أن المستثمرين في كل مكان يسعون إلى الحصول علي الذهب والمعادن النفيسة فى الفترة الحالية من أجل اكتنازه والإستثمار بها في الوقت الذي ظهر بالأفق مشارف حرب كبيرة بين العديد من الأطراف العالمية.