تعرف على 3 هواتف ذكية يمكن شراؤها بأقل من 4000 جنيه

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سجلت سوق الهواتف الذكية العديد من الأسعار التي تتميز بارتفاعها، وخصوصا الهواتف الذكية التي تصدرها شركة آبل الأمريكية، وقد تصل سعرها إلى حوالي خمسة عشر ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار قد لا تحتوي على العديد من الميزات الذكية التي تطمح في توافرها في الهاتف.

وينصح بشراء الهواتف ذات الفئة الذكية التي تم إصدارها خلال السنوات الماضية حيث أنها يوجد بها العديد من المزايا الذكية بالإضافة إلى أسعارها المتميزة حيث تقل أسعار الهواتف كلما مرت على إصدارها وقت.

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حيث أن هناك العديد من الهواتف الذكية المطروحة في السوق المصري للإلكترونيات أسعار تصل إلى مبلغ أربعة آلاف جنيه مصري وأقل من هذا المبلغ وهما ثلاثة هواتف، ويأتي على رأس قائمة هذه الهواتف هاتف Moto G4 Plus حيث أن سعره وصل إلى مبلغ ثلاثة ألاف جنيه ومائتين وخمسة عشر جنيه مصري، ويتمتع هذا الهاتف العديد من المميزات الذكية الجديدة حيث أنه مزود بشاشة تصل إلى 5,5 بوصة full hd، وتتميز شاشة الهاتف بأنها محمية ضد الخدوش، يعمل الهاتف على تشغيل شريحة اتصالات واحدة أو شريحتين على حسب رغبة المستخدم.

كما يتمتع هاتف Moto G4 Plus بكثافة شاشة تصل إلى أربعمائة وواحدة نقطة في البوصة، ذاكره داخلية يتراوح مساحتها ما بين اثنين وثلاثين إلى أربعة وستين جيجا بايت، كما يدعم شاشة الهاتف زجاج كورنينج الغوريلا بإصداره رقم 3.

ويأتي هاتف Moto G 5 في المرتبة الثانية حيث يصل سعره إلى حوالي مائتين وثمانمائة وتسعة وتسعين جنيه مصري ويتمتع بمزايا أقل من هاتف Moto G 5 plus، تمتع بشاشة مقاومة للخدوش، بحجم 5.0 بوصة عالية الجودة HD تصل كثافتها إلى 441 نقطة في البوصة، الهاتف يمكن تشغيله بخط واحد أو خطين على حسب رغبة المستخدم، بالإضافة إلى معالجة الجهاز Snapdragon 430 ثماني النواة.

ثم يأتي هاتف فئة Huawei Honor 5X الذي تم طرحه في عام 2015، ليصل سعره إلى الفين ومائة جنيه مصر، ويتمتع بشاشة 5.5 بوصة عالية الجودة بتقنية HD وتصل كثافتها إلى 401 نقطة في البوصة، ومزود بشرحتين اتصال، ومعالج Snapdragon 616 ثماني النواة.