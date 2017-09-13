الحكومة تعلن عن طرح عملة 5 جنيهات فضة

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ورد أن المهندس شريف إسماعيل، والذي يعمل في منصب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في أحدث القرار الرسمية والخاصة بالحكومة والذي قد تم نشره فى الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه قد صدرت موافقة من قبل الحكومة بعد عدد من المشاورات والجلسات بأن يتم إصدار عملات فضية جديدة للأسواق المصرية فى الفترة القادمة تحمل فئة خمسة جنيهات، كما أشار فى تصريحاته إلى أنه سوف يتم إصدار هذه العملات فعليًا وطرحها للمواطنين ضمن العملات التذكارية الفضية التي قد أعلنت الحكومة عنها فى وقت سابق بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي والذي يتبع الاتحاد العام الرياضى للشركات.

كما أضاف المهندس شريف إسماعيل فى طيات هذا القرار والذي قد اتخذته الحكومة مؤخرًا وعملت على نشره رسميًا فى الجريدة أنه من المقرر طبقًا لما ورد في اتفاقيات المسؤولين داخل الحكومة أن يتم إصدار عدد 1200 قطعة فضية من العملة في الفترة القادمة كما أكد المهندس على أن هذا القرار قد شمل ايضًا أن يكون تركيبه الكيميائي المقرر استخدامه فى صناعة هذه العملات التي من المقرر أن يتم إصدارها سوف يكون بإحدى المعدنين أما الفضة أو النحاس، وقد جاء هذا التصريح طبقا لما ورد في طيات وكالة أنباء الشرق الأوسط الخاصة بهذا الشأن.

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من جهة أخرى قد ورد أنه من المتوقع أن تبلغ وزن العملة الواحدة الفضية طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء بعد اتخاذ هذا القرار والتي تحمل فئة خمسة جنيهات حوالي 17.5 جرام، وجدير بالذكر أن هذا القرار الحكومى قد وضح طريقة بيع العملة الجديدة حيث جاء أنه سوف يتم بيع العملة التذكارية بعد تصنيعها داخل مصر، وأنه سوف يبلغ سعر العملة الواحدة عند طرحها بالأسواق حوالي 270 جنيها وذلك بالنسبة إلى القطعة الواحدة منها.

جدير بالذكر أن قرار وزارة المالية، والخاص بشأن طرح عملة مصنوعة من الفضة تحمل فئة 5 جنيه، علي أن يكون الغرض من هذا التصنيع أن تكون تذكار، قد أتي بعد أيام قليلة من اتخاذ الحكومة قرارا بطرح عملات فضة تحمل فئة 50 و 100 جنيه، وأن هذا القرار قد جاء بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية وأنه لن يتم طرحها بالأسواق بغرض التداول والبيع والشراء بين المواطنين بشكل عادي.