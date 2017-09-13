“أبل” الأمريكية تطلق ساعة Apple watch 3 في مؤتمرها العاشر بنيويورك

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قامت شركة أبل الأمريكية بإطلاق ساعتها الجديد الذكية Apple watch 3، خلال مؤتمرها الذي عقدته في الذكرى السنوية رقم 10 لتقام في مدينة نيويورك الأمريكية وعلى مسرح ستيف جوبز ليكون هذا هو استخدام للمسرح.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية عن طرح ساعة جديدة تحتوي على العديد من المميزات الذكية منها إمكانية وضع شريحة اتصال في ساعة Apple watch 3 حيث توفر لمستخدمها الاتصال بشبكات المحمول المختلفة بنفس رقم هاتف المستخدم على اعتبار أنه شريحة ثانوية للمستخدم.

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كما صرحت شركة أبل الأمريكية خلال المؤتمر عن أمكانية توفير ساعة Apple watch 3 على تطبيق شركة أبل للموسيقى ليتم استمتاع المستخدم بالموسيقى، وتتميز الساعة بوجود ميزة عملها مع مستشعر لدقات قلب المستخدم.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية أن ساعة Apple watch 3 هي الفئة الأولى من الصناعة الإلكترونية التي تستخدم فئة جديدة من المعالجات الإلكترونية لتوفر سرعة أكبر من أجيال الساعات التي طرحتها الشركة مسبقا بنسبة تصل إلى 70%، وأضافت الشركة أن الساعة تحتوى على معالج ثنائي المعالج، مع إضافة رقاقة W2 من قبل الشركة المصنعة.

وأشارت شركة أبل الأمريكية خلال المؤتمر أن ساعة Apple watch 3 تسرع عمل الاتصال من خلا لشبكة الوايف فاي بنسبة تصل إلى خمسة وثمانين في المئة، بالإضافة إلى استهلاكها الاقتصادي والقليل جداَّ في الطاقة بنسبة تصل إلى خمسين في المئة من استهلاك الساعات الأخرى، كما أن الساعة تستخدم “سيري” المساعد الصوتي بطريقة أسرع وأكبر.

كما صرحت شركة أبل الأمريكية عن قيامها بإطلاق نسختين من ساعة Apple watch 3 الأولى هي نسخة “واي فاي” التي سيتم طرحها للمستهلك بسعر ثلاثمائة وتسعة وعشرين دولار أمريكي، ونسخة أخرى من الساعة تحتوى على شريحة للهاتف ليتم طرحها مقابل مبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعين دولار أمريكي.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية أن ساعة Apple watch 3 سيتم طرحها بطريقة مسبقة في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، كما ستطرح في الأسواق التجارية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بطريقة فعلية في يوم الثاني والعشرين من نفس الشهر الحالي.