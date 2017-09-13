“فيلات القاهرة الجديدة” يترفع سعر المتر الواحد إلى 24 ألف جنيه

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تتجه أسعار العقارات في الفترة الحالية في جمهورية مصر العربية إلى ارتفاع بشكل كبير بسبب زيادة تكلفة مدخلات البناء الداخلة في المجال العقاري وبالتالي إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية.

وصرح الخبير المقيم في المجال العقاري ومؤسس دار تقييم الأملاك العقارية خالد عاطف أن أسعار الفيلات السكنية ارتفعت بشكل كبير جداَّ في ظل ارتفاع مدخلات البناء التي يشهدها السوق العقاري في جمهورية مصر العربية، وخصوصا الفيلات السكنية القائمة في منطقة القاهرة الجديدة حيث ترتفع فيها الخدمات الترفيهية والتعليمية.

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وأوضح خالد عاطف أن سعر المتر الواحد في الفيلات السكنية ارتفع في المدة الأخيرة حيث تراوح ما بين الثامنة عشر والأربعة والعشرون ألف جنيه للفيلات القائمة في منطقة القاهرة الجديدة.

وأشار خالد عاطف أن سعر متر الفيلات القائمة في مدينة القاهرة الجديدة قبل الارتفاع كان قد وصل إلى اثنى عشر ألف جنيه مصري للمتر الواحد، وأضاف أن فئة الإسكان الفاخر هي الفئة الوحيدة الرابحة في ظل ارتفاع سوق العقارات المصري في الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن مدينة القاهرة تم إقامتها بموجب قرار صادر من رئاسة الجمهورية لسنة 2000 برقم 191، حيث تعتبر منطقة القاهرة الجديدة من أكبر المدن الجديدة من حيث المساحة لتصل مساحتها حوالي خمسة وسبعين في المئة من مساحة القاهرة الكبرى، وتشهد القاهرة الجديدة تطوير عقاري هائل في فئة الإسكان المتميز والعقارات السكنية.

تتميز منطقة القاهرة الجديدة بجودة هيكلها المخصص في المرافق العامة بالإضافة على كثافتها السكانية المنخفضة وبعدها عن مصادر الإزعاج والضوضاء كما تحتوي المدينة على العديد من المسطحات الخضراء والعديد من الأماكن التعليمية والترفيهية.

يبلغ مساحة النشاط الخدمي مساحة تصل إلى 18,2 ألف فدان حيث يتضمن التخطيط السكني التابع للقاهرة الجديدة قطع أراضي لتقام عليها الخدمات المختلفة سواء التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الترفيهية أو الدينية أو التجارية من أبرز المشروعات التعليمية المقامة في القاهرة الجديدة هي الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية والكلية الكندية الدولية بالإضافة إلى أكاديمية القاهرة الجديدة، وأكاديمية الشرطة، أما من حيث القطاع الترفيهي فتحتوي على نادي البترول ونادي القاهرة بالإضافة إلى وجود ملاعب للجولف.