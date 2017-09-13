أسباب انخفاض أسعار الأدوات المنزلية

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خرجت تصريحات السيد فتحي الطحاوي، والذي يعمل فى منصب نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، إنه بشأن أسعار سلع الأدوات المنزلية قد انخفض سعر الدولار فيها بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، مما ترتب علي استقرار الأسعار بشكل عام علي السلع وعدم زيادتها كما اعتادت في الآونة الأخيرة.

أضاف السيد فتحي الطحاوي فى أحدث التصريحات الصحفية المتعلقة بهذا الصدد أنه كان هناك العديد من التوقعات المتعلقة بارتفاع الأسعار من جديد فى الاسواق المصرية نظرا لارتفاع أسعار المحروقات والبنزين في جميع الاسواق المحلية، لكن من جهة أخرى لم تأتي توقعاتهم ثمارها حيث تمكنت الحكومة من امتصاص هذه الزيادات وتمكن السوق بكافة فروعه من استيعابها وقد ساعدها على حدوث ذلك تراجع سعر الدولار الجمركي بالإضافة إلى السعر البنكي فى الفترة الأخيرة.

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أوضح السيد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى بيانه أنه في حال استقرار أسعار كلاً من الغاز والكهرباء والبنزين في الأسواق واستمرار العملة الخضراء في التراجع فى الفترة القادمة واستقرار الدولار الجمركي أو تراجعه طبقًا لما يقرره السيد وزير المالية فإن الأسعار بوجه عام وأسعار الادوات المنزلية بشكل خاص من المتوقع لها أن تنخفض، وأنه بالنسبة إلى المواطنين من المتوقع لهم أن يشعروا بهذا التحسن بشكل ملحوظ.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد قام بالإعلان عن تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي وأنه قد جاء في طيات قراره أنه قد ترك الحرية الكاملة للبنوك الموجودة علي الأراضي المصرية في اتخاذ قرارها يوميًا وتحديد سعر الصرف بدون أي تدخلات خارجية من قبل البنك وأن تقوم بتحديدها بناءًا علي تحديات السوق في العرض والطلب.

وكان هذا القرار الرسمي قد أثر علي تعاملات البنوك وأسعار السلع بشكل كبير منذ اتخاذه كما أن له العديد من المزايا المهمة بالأسواق والتي قد جاء منها القضاء على السوق السوداء بشكل نهائيا بالإضافة إلى جعل النافذة الرسمية والخاصة داخل الأراضي المصرية والمتعلقة بشأن سوق الصرف “البنوك” هي الأساسي حيث أصبحت هي القنوات الشرعية للتعامل وعمل علي ارتفاع الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع التدفقات النقدية.