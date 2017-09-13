زيادات جديدة متوقعة في أسعار العقارات تصل إلى 15%

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يتنبأ الخبير العقاري، “أشرف دويدار”، حدوث موجة جديدة من ارتفاع في أسعار سوق العقارات المصرية فى الأشهر القادمة بنسبة تصل إلى 15% بنهاية السنة الحالية، فمن المتوقع أن تشهد العقارات هذه الزيادة مرة أخرى مع انتهاء العام الحالي.

صرح “أشرف دويدار”، لإحدى الصحف اليومية، التي تهتم بمتابعة أخبار سوق العقارات أول بأول، إن سوق العقارات سوف يتعرض لموجة جديد من ارتفاعً بالأسعار بنسبة تصل إلى 35% بعد قرار تحرير سعر الصرف، حتى تصل نسبة إجمالي الزيادة في الأسعار إلى 50%، كما أشار الخبير العقاري إلى أنه ليس من السهل معرفة اتجاه صعود أو هبوط الأسعار فى عام 2018، ولا يسعنا غير انتظار أي قرارات حكومية جديدة التى من خلالها يتأثير سوق العقارات فى مصر.

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أكد “أشرف دويدار”، أن الآونة الأخيرة، أصدرت بيانات متضاربة للسادة مسؤولي الدولة التي انعكست بصورة سلبية على تحسين الاقتصاد المصري، التي من ضمنها تصريحات المسئولين بعدم زيادة أسعار الطاقة ومع ذلك وعلى فجأة أصدر قرار برفع أسعار المحروقات اليوم التالي مباشرة.

تقارير أخرى بإلغاء كل الدعم فى أشهر ثم القيام بنفى التصريح، موضحا أن مثل هذه التصريحات قد تخلق نوع من التوتر فى السوق وتنشر حالة من الاضطراب بين مسئولي القطاع الخاص.

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة التعمير الأولى للتمويل العقارى، “حسن حسين”، إن إصدار البنك المركزي قرار بزيادة أسعار الفائدة سوف يكون له عظيم الأثر على السوق العقاري فى مصر ولكن التأثير يكون قصير المدى، وأي مستثمر سوف يراجع نفسه أكثر من مرة قبل التفكير فى الاقتراض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

جدير بالذكر، أن “حسن حسين”، قد أشار من خلال تصريحات خاصة لإحدى الصحف اليومية، إلى استمرار الرغبة والإقدام على عملية شراء العقار مع ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت 30% بعد قرار تعويم الجنيه، بسبب أن المصريين ينظرون إلى العقار كمخزن لأموالهم و مدخراتهم، مؤكدا على التسهيلات التي تمنحها الشركات العقارية لتصل 7 و10 سنوات تقسيط، كما من المتوقع أن يتراجع الإقبال على شراء العقارات بنظام الدفع نقدا “كاش”، بسبب الظروف التي يمر بها سوق العقارات فى الفترة الحالية.

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