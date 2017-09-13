الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع إلى قيمة 7.9 مليار دولار

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أعلنت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة “هالة السعيد” أن الاستثمارات الأجنبية قد ارتفعت خلال العام المالي 2016/2017، وقد وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية بعد الارتفاعات التي طرأت عليها إلى 7.9 مليار دولار، هذا بعد أن كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية في العام المالي السابق له 2015/2016 تقدر بقيمة 6.9 مليار دولار.

وقد أضافت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري خلال التصريحات أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استحوذ عليها قطاع البترول وذلك بعد الارتفاعات التي طرأت عليه قد تجاوز نسبة ال60%.

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جاء هذا خلال التصريحات التي قامت بها وزيرة التخطيط خلال قيام بعَرض المؤشرات النهائية للتطورات خلال الفترة الأخيرة، وكان هذا خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال مناقشة المؤشرات النهائية التي تتعلق بالعام المالي 2016/2017.

الجدير بالذكر أنه خلال التصريحات التي قام بعدد من الخبراء الاقتصاديين والتي كانت تتعلق بالاستثمارات الأجنبية، فقد أكد الخبراء أن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية قد جاء خلال الفترة الأخيرة نتيجة المؤشرات الإيجابية التي ظهرت على الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

وأضاف الخبراء خلال التصريحات أن تلك المؤشرات قد تمثلت في الارتفاعات التي طرأت على الاحتياطي الأجنبي للبلاد وكذلك الوفرة التي شهدها الدولار الأمريكي في البنوك خلال الفترة الأخيرة.

الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين الأجانب على محاولة إقامة المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، وقد كانت معظم الاستثمارات التي تمت إقامتها في مجال البترول والطاقة.

وعلى الجانب الآخر، فقد جاءت أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصري في كافة المجالات كتَشجيع للمُستثمرين الأجانب على رفع قيمة الاستثمارات في مصر والتي من الممكن أن توفر لهم الكثير من التسهيلات.

هذا بجانب التسهيلات والامتيازات التي أعلنت عنها وَزيرة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة والتي قامت الحكومة بالموافقة على منحها للمستثمرين الأجانب، جاء هذا رغبة من الحكومة المصرية في رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد وذلك للفائدة الكبرى لتلك الاستثمارات على الاقتصاد.

حيث من المنتظر أن توفر الاستثمارات الأجنبية الكثير من فرص العمل للشباب خلال الفترة القادمة، هذا بجانب التأثير الإيجابي على الاقتصاد وعمليات الإصلاح والتطوير التي ستتم من خلاله.