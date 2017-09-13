بالصور...تفاصيل ناطحات سحاب العلمين الجديدة والجهود المبذولة من قبل الوزارة

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قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف الجهود المبذولة للعمل على بدء تنفيذ خمسة عشر برجا “ناطحات سحاب” وذلك في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل .

وقام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عبد المطلب عمارة بالتأكيد في تصريحات خاصة له، بأن هناك مجموعة من الشركات الاستثمارية والتي تقوم بالعمل في الوقت الحالي على القيام بالانتهاء من مخططاتها التفصيلية بجانب التكلفة النهائية للقيام بتنفيذ المشروع بالكامل، كما أشار إلى أن هناك عدد ست شركات مقاولات مصرية ستقوم بتنفيذ الابراج الجديدة ومن ضمن هذه الشركات المصرية شركة المقاولون العرب.

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كما قام بالتوضيح بالمخطوطات المبدئية أن يكون ارتفاع الأبراج في هذا المشروع نحو ثمانية وثلاثون دور، بجانب أن حجم الأعمال الاستثمارية في المشروع تبلغ نحو 1.4 مليون متر مربع مبان، كما أن هذه الأبراج بها واجهة تطل على البحر مباشرة، وجهة تطل على البحيرة، حيث يتم الانتهاء من تنفيذها في الوقت الحاضر بالمدينة.

كما قام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن بالتوضيح على أن مساحة المشروع ستبلغ نحو ما يقرب من خمسين ألف فدان، حيث ان المشروع يطل على البحر المتوسط بواجهة كبيرة ومميزة والتي تبلغ ما يقرب من 14 كيلو متر ، حيث أن موقع المشروع هو غاية فى الأهمية والتميز، حيث أن الواجهة الخاصة بالمشروع وسوف تطل على البحر تعادل طول كورنيش مدينة الإسكندرية.

كما أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل خلال الوقت الحاضر على تنفيذ كل ما يختص بأعمال البنية الأساسية للمشروع، حيث أن يتم تنفيذ ما يقرب من 1105 كيلو مترات من الطرق في المشروع، بجانب ما يقرب من مائة كيلو متر من شبكات الخاصة بتغذية المياه، حوالى ما يقرب من 83 كيلو متر من الشبكات الخاصة بالصرف الصحي، وما يقرب من 153 كيلو متر خاصة بشبكات الري، إضافة إلى أن هناك 123 كيلو متر لصرف مياه الأمطار، بجانب ما يقرب من 580 كيلو متر من الشبكات الخاصة بالكهرباء، كما قام بالتوضيح على ان الأعمال الخاصة بالممشى السياحي تتم في أعلى مستوى، كما أنه تم الانتهاء على مايقرب من 600 متر من الممشي السياحي بالمشروع.