انخفاض جديد فى أسعار السلع الغذائية‏

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خرجت أحدث التصريحات من السيدة الدكتورة هالة السعيد، والتي تعمل في منصب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري فى البلاد مشيرة إلى أسعار السلع الغذائية في مصر، حيث ورد فى تصريحاتها إن المواطن فى مصر من المتوقع له أن يشعر بشكل تدريجي بما جاء من عملية الانخفاض في الأسعار وذلك سوف يتم فى نفس الفترة الخاصة بزيادة معدلات النمو فى الاقتصاد المصري بوجه عام.

أكدت وزيرة التخطيط في خلال تصريحاتها الإعلامية والتي قد أعلنت عنها فى إطار فعاليات مؤتمر صحفي تابع إلى مقر مجلس الوزراء، أنه بالنسبة إلى أسعار السلع في مصر قد شهدت بشكل فعلي انخفاض في الفترة الأخيرة، كما تمنت سيادتها على أن تستمر الأسعار في الانخفاض في الفترة القادمة وفى نفس الوقت ثمنت الوزيرة أن يستمر معدل النمو في كافة القطاعات في التقدم وخاصة تلك التي تؤثر بشكل كبير فيه مثل كلاً من الاتصالات والبناء والتشييد والسياحة.

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أوضحت الدكتورة هالة السعيد فى مجمل تصريحاتها الخارجة خلال المؤتمر الصحفى أنه بالنسبة إلى أسعار السلع الغذائية قد جاء أنه قد بها انخفاض جديد فى الآونة الأخيرة طبقًا لعدد من التقارير الحكومية والمؤشرات وأن هذا الانخفاض قد جاء بمعدل ٠.٥٪‏ كما ورد أنه سوف تنخفض الأسعار بشكل عام تدريجيًا فى هذه الفترة بنسبة أكبر كما تشير التوقعات وخاصة في الفترة المقبلة.

وفى سياق أخر قد ورد أنه قد عقدت وزير التموين والتجارة الداخلية، برئاسة السيد الدكتور على المصيلحى، في الفترة الأخيرة من أجل اتخاذ بعض القرارات الهامة من أجل الحد من غلاء الأسعار وجشع البعض وإيقاف سيل نزيف تقليد المنتجات مما يعد هذا خطوة قوية في استقرار الأسعار الغذائية وغيرها كما تم الإعلان عن إلزام المنتجين فى الفترة القادمة بكتابة أسعار بيع السلع الغذائية على العبوات مما يصب في صالح المستهلكين وأنه يتوقع أن يبدأ هذا القرار في التنفيذ رسميًا بدءا من مطلع شهر يناير القادم.