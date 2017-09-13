تفاصيل الأوكازيون الصيفي وما يحمله من مفاجآت للمواطنين في موسم الصيف

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أعلن الدكتور “على مصيلحى” وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن الحكومة المصرية قد أعلنت استعدادها الكامل للوقوف بجانب المواطنين المصريين خصوصا في الفترة الحالية في ظل الارتفاعات المستمرة التي أصابت أسعار السلع في السوق.

وفي ظل هذا الموقف الذي قررت الحكومة اتخاذه مع قرب بدء المدارس، فقد قررت مد فترة الأوكازيون الصيفي والتي سوف تستمر حتى 30 سبتمبر وذلك بعد أن كان من المقرر أن تغلق في 15 سبتمبر.

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وجاء قرار مد الموعد من قبل وزارة التموين، الجدير بالذكر أن الميعاد الأولى لغلق الأوكازيون كان قد تم تحديده أيضا من قبل وزارة التموين، و التي قامت بتوفير الأوكازيون في جميع المحافظات، سعيا منها لتوفير المنتجات و السلع و خاصة السلع المدرسية بأسعار تقل كثيرا عن تلك الأسعار التي يتعامل بها التجار في السوق.

الجدير بالذكر أن ما تقوم به الحكومة يشير إلى محاولاتها الدائمة التي ترغب من خلالها التخفيف عن المواطنين، وذلك من خلال توفير المنتجات بأقل أسعار من الممكن أن يجدها المواطن، هذا بجانب المحاضر التي قامت الوزارة بتحريرها لمجموعة من المصادر والتي كانت تبيع مجموعة من السلع لا تتماشى مع المواصفات التي تم الإعلان عنها في الأوكازيون.

وخلال التصريحات التي قامت بها الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة فقد أكدت أن عدد البلاغات التي تم تحريرها في تلك الحالة كان كبير جدا، هذا بجانب ما اكتشفته الأجهزة الرقابية من عمليات تلاعب في أسعار السلع التي يتم عرضها للبيع في الأوكازيون.

جاء هذا الأوكازيون كخطوة من وزارة التموين في محاولة منها لمساندة المواطنين في ظل الارتفاعات التي تمر بها الأسعار في السوق خلال تعاملات الفترة الحالية، وأعلنت الوزارة خلال التصريحات أن السلع التي توفرها في الأوكازيون على درجة عالية من الجودة مطابقة لتلك التي يقوم التجار بعرضها في السوق وبيعها بأسعار مرتفعة.

كما وأضافت الوزارة أن الأوكازيون قد تم افتتاحه في جميع المحافظات حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة منه، وتم مد فترة الأوكازيون ليكون موعد الانتهاء منه في 30 سبتمبر بدلا من 15.