مفاجآت معرض “أهلا مدارس” الذي تُعده وزارة التموين

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قام وزير التموين الدكتور “على مصيلحى” وكذلك رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدكتور “أحمد الوكيل” بعقد اجتماع اليوم، وقام الاجتماع على مناقشة الدور الواجب على الوزارة القيام به وذلك استعدادا للمدارس في ظل إقتراب موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وجاء هذا خلال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التموين حاليا والتي تقوم من خلالها بتوفير جميع الاحتياجات التي يتطلع إليها الأهالي والأبناء مع الإقتراب الكبير لفتح المدارس أبوابها.

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ومع الارتفاعات الكبيرة والمستمرة التي تمر بها أسعار السلع و المنتجات خلال التعاملات في السوق، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخفيضات كبيرة قامت بإضافتها بالنسبة لأسعار المستلزمات الدراسِية من أقلام و أدوات أخرى، جاء هذا ضمن إجراءات الوزارة الأخيرة والتي تحاول من خلالها تقليل العبء الذي يعاني منه المواطنون مع الارتفاعات التي تمر بها الأسعار.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال مجموعة من التصريحات، أن الفترة الحالية تشمل إعداد من قبل الوزارة لتوفير السلع التي يحتاجها المواطنين خلال الفترة القادمة بأسعار مناسبة ومنخفضة عن الأسعار التي يتعامل بها السوق.

حيث من المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة عن معرض تابع لها، وأضافت التصريحات أن المعرض سيَتكون من عدد ثلاثة محاور، بحيث يضم أحد المحاور الأدوات المكتبية التي يحتاجها الطلاب، بينما الثاني به المنتجات الغذائية الجافة اللازمة لعمل السندوتشات ويأتي المحور الأخير لعرض الملابس الجاهزة.

تأتي تلك الاستعدادات من قبل الوزارة بجانب الأوكازيون الذي أعلنت عنه الوزارة و الذي يستمر خلال الفترة الحالية وحتى تاريخ 30 من الشهر الجاري.

حيث تقوم الوزارة خلال هذا الأوكازيون بعرض جميع السلع التي يحتاجها المواطنين وذلك بأسعار منخفضة في ظل الارتفاعات التي تمر بها الأسعار خلال التعاملات في السوق.

وقامت الوزارة بتوفير الأوكازيون في جميع المحافظات التابعة للبلاد وشددت الرقابة بحيث لا يتم التلاعب في أسعار السلع المعروضة للمواطنين، هذا بجانب التأكد من الجودة للسلع التي يتم عرضها و التي لابد لها من مطابقة المواصفات التي أعلنت عنها الوزارة، هذا في ظل محاولة الوزارة للتخفيف عن المواطنين.

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