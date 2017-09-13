“المصيلحي” يمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر الجاري

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تشهد فترة الأوكازيون الصيفي في جمهورية مصر العربية زيادة إقبال المواطنين على شراء الملابس للاستفادة من العروض على الملابس والتخفيضات على جميع الموديلات الصيفية التي تصل إلى نسبة الخصم فيها إلى نسبة خمسين في المئة.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مد فترة العمل بموسم الأوكازيون الصيفي إلى يوم ثلاثين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، حيث كان من المقرر أن يتم إنهاء فترة العمل بتخفيضات الأوكازيون المصري في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وجاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ليتم مد فترة العمل بتخفيضات الأوكازيون الصيفي بناء على دخول موسم شراء مستلزمات المدارس ليتم تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية في الفترة الحالية.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد حاليا حوالي ثلاثة ألف منفذ يسير فيها عمل فترة الأوكازيون الصيفي إلى الوقت الحالي، وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك إجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لتحقيق الرقابة بطريقة صارمة على جميع المنافذ المتوفر فيها المنتجات المعروضة للبيع خلال فترة عمل الأوكازيون الصيفي.

كما شدد وزير التموين والتجارة الداخلية عن قيام الوزارة بإجراءات حازمة لمواجهة أي عروض زائفة خلال فترة الأوكازيون الصيفي حيث أشار أنه في حالة وجود عروض غير حقيقة في أحد المنافذ سيتم تحرير محضر لهذا المنفذ القائم على بيع منتجات الأوكازيون الصيفي.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من المخالفات التي تم تحريرها تجاه المنافذ المروجة لعروض الأوكازيون الصيفي الذي بدأ العمل به في شهر أغسطس الماضي، حيث كان المخالفات كلها عبارة عن وجود عروض وهمية، بالإضافة إلى استخدام كلمات أجنبية في الإعلان عن الأوكازيون، وعدم وضع السعر على السلع المعروضة للبيع ليتم بيان السعر قبل نسبة الخصم وبعد إجراء نسبة الخصم، ووصل عدد المحلات التجارية والشركات التي شارك في فترة عمل التخفيضات الصيفية لهذا العام حوالي ألف وثمانمائة وواحد وأربعون محل تجاري وشركة محلية قائمة في جمهورية مصر العربية.

وشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة حصول المواطن بعد شرائه منتجات من الأوكازيون الصيفي على فاتورة شراء توضح سعر المنتج قبل وبعد الخصم، بالإضافة إلى توضيح نوعية المنتج ليتمكن المواطن تبعا لقانون حماية المستهلك استبدال أو استرجاع هذه السلعة خلال الأربعة عشر يوم الأولى من تاريخ الشراء.