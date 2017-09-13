ارتفاع كبير بأسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الأسواق المصرية

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء شهدت ارتفاع ملحوظًا على سعر جرام الذهب بالأسواق المصرية في إطار التقلبات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب في الآونة الأخيرة حيث جاء أنه قد ارتفع سعر الذهب اليوم بفارق 5 جنيهات كاملة مقارنة بأسعار الذهب يوم أمس.

أعلن السيد إيهاب واصف والذي يعمل في منصب نائب رئيس شعبة الذهب التابعة إلى الغرفة التجارية، إنه بالنسبة إلى أسعار الذهب في الأسواق المصرية قد شهدت ارتفاع جديد مما أثر بشكل كبير على تعاملات المعدن الأصفر بالسوق المحلي، ليكون بهذا الإرتفاع قد كسر الذهب طريق الانخفاض الذي شهده سعره في الأيام الماضية ليبلغ بهذا مرحلة الصعود من جديد على أسعار الذهب فى مصر.

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كما سجل سعر الجرام من الذهب في مصر بعد هذا الإرتفاع وتحديدًا عيار 21 إلى نحو 652 جنيها، بينما سجل سعر الذهب والذي يحمل عيار 18 بالأسواق اليوم حوالي 558 جنيها، ورد أنه بعد هذا الارتفاع الذي شهدته السوق المحلية قد سجل سعر الجرام من الذهب والذي يحمل عيار 24 حوالي 745 جنيها، من جهة أخرى قد سجل سعر الجنيه الذهب فى محلات الصاغة وسوق الذهب نحو 5216 جنيها، بينما تمكن السعر العالمى للذهب وتحديدًا سعر الأوقية والتي يطلق عليها اسم الأونصة سعر 1334 دولار أمريكيًا.

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وفى سياق آخر، قد صرحت بعض المصادر أنه قد تم شحن كمية من الذهب من أجل أن يتم تنقيتها حيث جاء أنه قد شحن كمية جديدة من منجم السكري بلغت 284 كجم ذهب إلى كندا من أجل العمل على تنقيتها كما قامت سلطات قرية البضائع التابعة إلى مطار القاهرة الدولي باتخاذ كافة احتياطاتها من أجل شحن هذه الكمية على رحلة طيران الخليج الذي تحمل رقم 080 والتي بدورها كانت متجهة إلى كندا وتم استخدام طريق البحرين وسوف يتم بيع هذه الكمية بعد الانتهاء من تنقيتها فى البورصات العالمية ثم يتم واقتسام ثمنها بين الحكومة والمسؤولين عن المنجم.