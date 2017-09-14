“التموين” تعلن لا زيادة في أسعار السلع حتى شهر سبتمبر الجاري

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه لا يستطيع فرض تسعيرة جبرية على أحد، كما أكد على ضرورة التفريق بين السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والعيش واللحم والفراخ والسمك وبعض المنتجات مثل اللبن والجبنة وهكذا، وهناك سلع غير أساسية قد يحتاجها بعض أفراد المجتمع ولا يحتاجها الجميع.

أكد الدكتور علي المصيلحي أن ما يتحكم في أسعار السلع هو ثمن عناصر التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح ليتم حساب سعر البيع، وأوضح أن الدولة المصرية تتحكم في بعض أسعار السلع الغذائية مثل الأرز والسكر، لكن الدولة لا تستطيع أن تتحكم في أسعار زيت الطعام.

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وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تتحكم في أسعار الأرز والسكر حيث أنها تقوم بإنتاج هذين الصنفين من السلع الاستهلاكية محليا، أما الزيت فإن الدولة تقوم باستيراد حوالي سبعة وتسعين في المئة من احتياجات الدولة من زيت الطعام من الخارج، حيث أشار أن الدول تستطيع أن تتحكم في أسعار السلع الغذائية التي تقوم بإنتاجها محليا.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية أن توفير السلع الغذائية في الأسواق التجارية يؤدي إلى عدم حدوث أي ممارسات احتكارية من قبل التجار، كما يؤدي أيضا إلى منع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بطريقة عشوائية.

وعلق وزير التموين والتجارة الداخلية على قرار تعويم العملة المصرية “الجنيه” قائلا: “لم يكن سيتحسن الاقتصاد في جمهورية مصر العربية إلا بعد قرار تعويم الجنيه”.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية أن موازنة الدولة المصرية تعاني من عجز يصل إلى حوالي 10,50 من إجمالي الناتج القومي المصري، وصرح أنه لابد من العمل على زيادة الإنتاج ليتم سد العجز الاقتصادي في موازنة الدولة المصرية، وشدد على ضرورة عمل الجهات المسؤولة عن الاقتصاد المصري للعمل على إيقاف العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة المصرية بطريقة تامة عن طريق زيادة الإنتاج في جميع المجالات الاقتصادي التي ستؤدي في النهاية إلى ترشيد الفاقد من الاستهلاك بوجه عام.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية عن حالة من استقرار الأسعار وعدم تعرضها لزيادة حتى شهر ديسمبر القادم لعام 2017، وأشار أن المواطن المصري أثبت قدرته على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تحمله لارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر سوق الصرف مما أدى إلى حالة من غلاء الأسعار وزيادة أسعار الكهرباء مما أدى إلى حالة من الغلاء تشهدها الدولة المصرية في الفترة الحالية.