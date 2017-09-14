خبير اقتصادي: انخفاض الأسعار أمر متوقع مع بداية عام 2018

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صرح الخبير في الاقتصاد والذي كان يعمل كمستشار في السابق تابع لصندوق النقد الدولي الدكتور فخرى الفقي، خلال يوم الاربعاء الماضي، ان الاسعار ستكون في حالة انخفاض بطريقة تدريجية مع بداية العام القادم “عام 2018″، وأضاف الدكتور مصرحا خلال حديثه بأن معدل التضخم في مصر سوف ينخفض بنسبة كبيرة.

والجدير بالذكر أن الدكتور والخبير الاقتصادي فخري الفقي قد قال مضيفا خلال لقاء له في البرنامج الحواري “ساعة من مصر” الذي تم إذاعته على قناة الغد الفضائية، حيث قال أن انخفاض معدلات التضخم في الاقتصاد المصري الحالي يعد أحد أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تمر بها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية، وقد أكمل حديثه موضحا أن استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العالمي للشمول المالي الذي يتم عقد فعالياته ، وتعد هذه المرة هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذا المؤتمر العالمي الذي سوف يتم عقده للمرة التاسعة، ومن أهم نتائج هذا المؤتمر هو أنه يجعل الإنسان أكثر قدرة على الإنتاج والادخار.

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ويذكر أن الدكتور فخري الفقي كان قد تحدث أيضا عن جهود الحكومة الحالية في الإصلاح الاقتصادي في مصر، فقد تكلم الخبير الاقتصادي عن ارتفاع معدل النمو في مصر، حيث ارتفع معدل النمو حوالي 5 في المئة عن العام السابق، وتكلم ايضا عن عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار، وصرح الدكتور فخري الفقي عن ما تم من قبل شركات الاتصالات حيث قامت برفع الأسعار، وصرح بأنه أمر منطقي في الظروف الاقتصادية الحالية، وأيضا ذكر خلال لقائه التلفزيوني عن ما قامت به لجنة التعليم في مجلس النواب حيث طالبت بردع المدارس الخاصة التي تغالي في المصروفات المدرسية، مما جعل سوق ملابس المدرسة في حالة ارتفاع خصوصا في محافظة الاسكندرية.

ومن جهة أخرى فقد قام الدكتور فخري الفقي بالتوضيح في نهاية حديثه عن أهمية المؤتمرات في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وقد أشار إلى مؤتمر الشمول المالي الذي سوف تقوم مصر باستضافته مشيرا إلى أن هناك 94 دولة سوف تشترك في هذا المؤتمر وفعالياته، وسوف يشارك فيه حوالي 800 مسئول وخبير اقتصادي .