البنك المركزي يعلن ارتفاع ودائع البنوك لـ 3 ترليون

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ورد فى البيان الرسمي الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري يوم أمس الثلاثاء أنه بالنسبة إلى إجمالي الودائع فى البنوك حاليًا والموجودة لدى الجهاز المصرفي قد شهدت ارتفاع ملحوظ فى الفترة السابقة بنحو 67 مليار جنيه، ليترتب علي هذا وصوله إلى مستويات جديدة قد بلغت في شهر يونيو الماضي إلى حوالي 04. 3 تريليون جنيه، وذلك فى إطار مقارنة هذا المبلغ بما ورد فى تعاملاته الماضية والتي قد وصلت إلى حوالي 973. 2 تريليون وذلك عن إجمالي تعاملاتها في شهر مايو 2017.

أكد بيان البنك المركزي على أن ارتفاع إجمالي ودائع المصريين الموجودة حاليا فى البنوك المختلفة والتي قد سجلت أكثر من حوالي 3 تريليونات جنيه، له تأثير كبير على الاقتصاد بوجه عام وقد أشار الخبير الاقتصادي خالد الشافعي فى آخر تصريحاته الخاصة بهذا الشأن أنه بالنسبة إلى ذلك يُعد ارتفاع الودائع في البنوك مؤشر كبير ودلالة قوية على أن نمو الاقتصاد المصري بوجه عام حاليا وأن هناك بشكل فعلي رواج كبير بدأ تدب أقدامها داخل السوق المصرفى المصرى.

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وقد جاء فى تصريحات الخبير الاقتصادي أنه بالنسبة إلى حجم السيولة المتراكمة الموجودة لدى البنوك فى مصر حاليا، تُعد مصدر هام ومؤهل لمصر من أجل استخدامها فى عملية تمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات المختلفة والمتاحة فى الوقت الراهن بما يساهم ذلك بشكل فعال فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى الخاص بالاقتصاد المصري مصر.

جاء أن الخبير الاقتصادي قد أكد على أن القطاع المصرفي فى مصر هو رهان المستقبل، وأنه بالنسبة إلى ارتفاع الودائع فى مصر والذي وصل إلى حوالي 3 تريليون جنيه يعد بمثابة طفرة كبيرة فى الوقت الحالي داخل القطاع المصرفي من أجل تمكنه من توافر السيولة اللازمة والخاصة للمشروعات بوجه عام والدولة والأفراد ايضًا بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص.

كما أكد الخبير على أن هناك فوائد اقتصادية كثيرة قد تحدث جراء هذا نتيجة تطور حركة الاستثمار بفضل هذه الودائع وزيادة المشروعات الجديدة فى كافة المناطق وزيادة أرباح المشروعات القائمة ايضًا.