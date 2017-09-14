“تي آى داتا” تكشف عن أسعار الإنترنت الجديدة بعد الزيادة

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بعد ارتفاع الأسعار وإعلان شركات الإتصال زيادة أسعار خدماتها خرجت شركة تي آى داتا معلنة عن زيادة أسعار الإنترنت الأرضى فى مصر وأنها قد اتخذت قرارها برفع الأسعار وإضافة ضريبة القيمة المضافة وأن من المقرر احتساب هذه الزيادة بداية من شهر سبتمبر الحالي على جميع العملاء على أن يتم محاسبة المستخدم فى هذه الحالة على استخدامه في نهاية الشهر.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى الضريبة مؤجلة كان من المفترض أن يتم تطبيقها طبقًا لتصريحات الشركة من شهر سبتمبر من العام الماضي 2016، وأنه قد تم تأجيله من أجل تخفيف العبء عن العملاء وقد قررت الشركات تطبيق هذه الضريبة على أسعار الإنترنت المنزلي فى الفترة الحالية والتي قد بلغت حوالي 14%.

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وعن الأسعار الجديدة للإنترنت بعد هذه الزيادة فهي كالتالي:

ورد أن سرعة 1 ميجا، والتي تبلغ تحميل 10 جيجا، سوف يكون السعر الجديد لها 57 جنيهاً وذلك بدلاً من 50 جنيه. ورد أن سرعة 1 ميجا، والتي تبلغ تحميل 100 جيجا بايت سوف يكون السعر الجديد لها 108 جنيه وذلك بدلاً من 95 جنيه. ورد أن سرعة 2 ميجا، والتي تبلغ تحميل 100 جيجا بايت بسرعة 512 ميجابايت سوف يكون السعر الجديد لها بعد انتهاء التحميل 114 جنيه وذلك على أن يكون بدلاً من 100 جنيه. ورد أن سرعة 2 ميجابايت، والتي تبلغ تحميل 150 جيجابايت سوف يكون السعر الجديد لها 160 جنيهاً وذلك بدلاً من 140 جنيه. ورد أن سرعة 4 ميجا بايت، تحميل 200 جيجابايت سوف يكون السعر الجديد لها 250 جنيهاً وذلك بدلاً من 220 جنيه. ورد أن سرعة 8 ميجا بايت، والتي تبلغ تحميل 300 جيجابايت سوف يكون السعر الجديد لها 400 جنيهاً وذلك بدلاً من 350 جنيه.

أما من جهة اخرى قد بلغ سعر الباقات الغير محدودة فى بيان الشركة كالتالي: