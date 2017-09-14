أكثر من 171 مليونا حصيلة مقدمات الحجز الخاصة بشقق سكن مصر

Advertisements

سجلت حصيلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، رقم قياسي من أرقام سداد مقدمات الحجز الخاصة بـ مشروع”سكن مصر” وقد وصلت حصيلة مقدمات الحجز الخاصة بشقق المشروع إلى مايقرب من 171 مليون و350 ألف وذلك خلال يومين وقد بلغت حصيلة سحب كراسات الشروط أكثر من 18 مليون بالإضافة إلى 812 ألف جنيه نظير سحب 75248 كراسة لحجز شقق المشروع.

وقد أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس” طارق السباعي” أن فروع بنك التعمير والإسكان حتى الآن تواصل تلقي استمارات مقدمات الحجز حتى الخامس من أكتوبر القادم، وسوف يتم سحب كراسات الشروط حتى آخر اليوم في التقديم، وقد وضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه سحب كراسات الشروط لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى داخل مشروع سكن مصر في العديد من المدن الجديدة وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العبور،ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة.

Advertisements

وقد ذكر المهندس طارق السباعي إلى أن شروط الحجز الخاصة بالمشروع والاشتراطات العامة تتضمن أن يكون المتقدم للحجز يجب أن يكون مصري الجنسية، ولا يقل سنه عند الحجز عن 21 عاماً في تاريخ أول حجز ويجب أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، هذا ولا يحق لأي أسرة سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر منهم أن يتقدموا لحجز أكثر من وحدة في المدينة المطروح بها الوحدات الخاصة بالمشاريع الجديدة، ويجب أنه يجب ألا يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر الحصول علي قطعة أرض أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي في المدن الجديدة وفي مشروع دار مصر وإذا حدثت أي مخالفة لهذه الشروط يحق للهيئة إلغاء الحجز أو إلغاء تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية مع مراعاة قواعد الإلغاء.

ومن الجدير بالذكر أن فروع بنك التعمير والإسكان التي تتلقى استمارات مقدمات الحجز الخاصة بمشروع سكن مصر حتى الخامس من أكتوبر بالمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر هو فروع بنك الإسكان والتعمير بمدن القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة،بدر،العبور