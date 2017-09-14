انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس بالأسواق المصرية

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أسعار الذهب اليوم شهدت انخفاض جديد في ختام تعاملات سوق الذهب ومحلات الصاغة وقد خرجت تصريحات الخبير الاقتصادي الشهير إيهاب ناصف والذي يعمل في منصب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية المشيرة إلى إن أسعار الذهب في مصر قد انخفضت في إطار تعاملاتها اليوم الخميس، وقد سجل سعر الجرام من الذهب والذي يحمل عيار 21 في خلال تعاملات اليوم حوالي 647 جنيهًا، بينما سجل سعر الجرام من عيار 18 بعد هذا الإنخفاض حوالى 554 جنيهًا.

من جهة اخرى قد ورد في تصريحات الخبير أنه بالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 24 قد وصل فى محلات الصاغة حوالى 739 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب داخل الاسواق المصرية حوالي 5176 جنيهًا، وقد أتي السعر العالمي للأونصة الواحدة والتي يطلق عليها أسم الأوقية في السوق المحلي نحو 1324 دولارا أمريكي.

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شهدت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات السوقية داخل محلات الصاغة خلال جميع المحافظات تراجع ملحوظًا وذلك مقارنة بما جاء في آخر تعاملاتها يوم أمس حيث ورد أن أسعار الذهب اليوم قد شهدت تراجع بلغ مقداره حوالي 3 جنيهات وذلك على عيار 21.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب فى مصر فإنها تشهد تباين كبير في تعاملاتها في الآونة الأخيرة حيث ورد أنها تخضع للعرض والطلب و تتأثر بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث بشكل موسع على الساحة السياسية أو الساحة الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى التغيرات في سعر الدولار داخل الاسواق والبنوك والمصارف.

تتأثر أسعار المعدن الأصفر يوميًا بالمتغيرات التي تحدث داخل السوق العالمى إلى جانب تأثيرها المباشر بأسعار العملة الخضراء فى السوق الموازى من جهة اخري بعد سعر الذهب عيار 21 هو الأقوى على الإطلاق فى السوق المصري والذي يتم اعتباره الأساس ويؤخذ عليه عدد من المؤشرات بوجه عام في السوق المحلي المصري.