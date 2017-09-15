استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر بعد الارتفاع الأخير

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أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 15/9/2017 قد سجلت خلال تعاملاتها الصباحية حالة من الاستقرار بعد ارتفاع قد شهدت تعاملات الذهب الختامية ليوم أمس، حيث ورد أن سعر الذهب في بداية التعاملات قد استقر بشكل كبير مقارنة بأسعار الذهب فى مصر التي قد كشف عنها خبراء سوق الذهب ومحلات الصاغة يوم أمس.

ورد أن سعر الذهب عيار 21 قد بلغ فى تعاملاته اليوم حوالي 654.61 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 748.11 جنيهًا، بينما من جهة أخرى قد رود فى أحدث التقارير أن سعر الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 561.09 جنيهًا، وأنه بالنسبة إلى سعره عيار 14 قد وصل إلى 436.40 جنيهًا.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب في خلال تعاملاتها الصباحية قد سجل الذهب عيار 12 فى جميع الاسواق نحو 374.05 جنيهًا، بينما أعلن أصحاب محلات الذهب أنه بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 5.237، وعن السبب وراء استقرار تعاملات أسعار الذهب اليوم على الرغم من من التذبذب الذي شهدته الأسعار يوم أمس نتيجة لاستقرار سعر الأوقية العالمية فى التعاملات الصباحية.

من جهة أخرى قد ورد أنه قد سجلت أسعار الذهب يوم أمس الخميس خلال تعاملاتها السوقية المحلية وتحديدًا في ختام تعاملات ارتفاعاً ملحوظًا، حيث ورد أنه قد وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 649 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب الذي يحمل عيار 18 حوالي 554 جنيهًا، وقد وصل عيار 24 من المعدن الأصفر إلى 742 جنيهًا، بينما أكد الخبراء أن سعر الجنيه الذهب قد سجل بالأمس حوالي 5176 جنيهًا، وكان ذلك بعد أن سجل سعر الأوقية العالمي حوالي 1324 دولارا أمريكي.

صرح السيد نادى نجيب، والذي يشغل منصب سكرتير عام شعبة الذهب التابعة إلى الغرف التجارية، إنه قد جاء السبب في إنخفاض أسعار الذهب بالأمس في محلات الصاغة هو تراجع أسعار الذهب وتحديدًا سعر الأونصة منها العالمي، حيث يتأثر سعر الذهب فى تعاملاته اليومية بأسعار الذهب العالمية بوجه عام.