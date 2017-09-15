3 منتجات مرتقب ارتفاع أسعارها في السوق خلال الفترة المقبلة.. تعرف عليها

Advertisements

يشهد السوق المصري في الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا في الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات بأنواعها المختلفة، والتي منها أسعار الحديد والذي شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت إلى 23%، كما ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة وصلت إلى 30%، فضلا عن أسعار الأسمنت والتي ارتفعت هي الأخرى بنسبة بلغت 18% خلال شهرين فقط، ووسط سلسلة الارتفاعات المتتالية وموجة الغلاء، أعرب الكثير من المواطنين عن غضبهم الشديد من هذا الغلاء ولا سيما أن الأسعار تتزايد يوما تلو الآخر ولا تتوقف عن الزيادة، بالرغم من تعهدات الحكومة ووعودها للشعب بضبط الأسعار وإعادتها كما هي.

وقد أكد رئيس شعبة المواد البنائية بالغرف التجارية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري للعام الميلادي 2017، أن السبب وراء هذه الزيادة الكبيرة التي تشهدها الأسعار في الفترة الحالية هو زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الخام في البورصة العالمية، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد البترولية والوقود مما أثر بدوره على أسعار الحديد وأدى إلى ارتفاعها.

Advertisements

وأشار في تصريحاته اليوم الجمعة، أن الأسعار الخاصة بالحديد سوف تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي و قرار تعويم الجنيه المصري هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية خلال الفترة الماضية، فجميع هذه الأسباب أدت لارتفاع الأسعار، وأضاف أن فرض رسوم إغراق على الحديد كان من أهم الأسباب المؤدية أيضا إلى موجة الغلاء الحالية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الخام المستخدمة لصناعة الأسمنت ترتب عليه زيادة سعره بصورة كبيرة.

في سياق متصل، أكد سكرتير عام شعبة الذهب خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة، أن أسعار المعدن الأصفر شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية تأثرا بارتفاع سعر الورقة الخضراء “الدولار الأمريكي”، وتحرك سعر أوقية الذهب العالمية، لافتا إلى أن حالة الركود والكساد التي تشهدها الأسواق المصرية المختلفة في الفترة الحالية أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار، متوقعا بوجود زيادات جديدة في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة.