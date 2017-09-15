ننشر لكم أسعار مواصفات السيارة “دينمو” بأحجامها الأربعة

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قررت شركة إنتاج سيارة دينمو وفقا للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة توكيل واستيراد السيارة أن تقوم بالبحث عن سيارة تكون مناسبة لضعف الشريحة الشرائية التي يواجهها عدد كبير من المصريين.

وخلال البحث تمكنت الشركة من العثور سيارة دينمو، والتي يصل سعر الحجم الأصغر لها مبلغ 35 ألف جنيه ، الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت أن للسيارة دينمو أربعة أحجام، الحجم الأول وهو الأصغر تصل سعته إلى 4 ركاب وسعره يصل إلى 35 ألف جنيه وهو أصغر حجم.

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بينما الأحجام الباقية تزيد عن 4 ركاب وترتفع إلى 7 ركاب وتصل أسعار الحجم الثاني إلى مبلغ 45 ألف جنيه بينما الحجم الثالث يصل سعره إلى 55 ألف جنيه و كان سعر الحجم الرابع وهو الأخير يصل إلى 65 ألف ، وقد أعلنت التصريحات أن الحَجم الرابع هو أكبر الأحجام التي تصل إليها السيارة.

وقد جاءت تصريحات الشركة خلال الفترة الماضية لتكشف عن مواصفات السيارة دينمو والتي تم طرحها في السوق بأسعار مناسبة لجميع شرائح الشعب وكانت المواصفات هي:

تصل سعة الموتور الكهربائي للسيارة دينمو 60 فولت 1000 وات، بينما سعة بطارية السيارة تصل إلى 48 فولت بسرعة 50 إلى 20 أمبير في الساعة، وتصل أعداد البطاريات المزودة بِهم السيارة إلى 5 بطاريات.

كما أن ساعات الشحن للسيارة من تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات شحن، وقدرة الشّاحن للسيارة تصل إلى 48 فولت، في جين أن أقصى درجة للصعود تتميز بها السيارة تصل إلى 15.

ويصل أقصى وزن لحُمولة السيارة إلى 400 كيلوجرام، بينما جاء حجم السيارة بارتفاع قيمته 1740 زعرض قيمته 1050 وطول قيمته 230.

ويصل وزن السيارة إلى 325 كِيلوجرام ، كَما و تَحتوى السّيارة على ناقل حركة أتُوماتيكي، و ارتفاع السيارة عن الأرض يقدر بنحو 30 سنتيمتر، بينما تتمتع الفرامل للسيارة بأقراص مزدوجة، وأقرت الشركة في نهاية التصريحات أن السيارة من الحجم الرابع و التي يصل سعرها إلى 55 ألف جنيه بسعة 7 راكب يكون حجمها من حجم السوزوكي.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قامت بها الشركة و التي تتعلق بمواصفات السيارة دينمو والتي تم طرحها في السوق خلال الفترة الأخيرة بأسعار مناسبة لجميع الشرائح الكادحة في المجتمع.